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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

財經簡訊

記者張大仁／整理

9月工業產值 5個月來首降

聯準會(Fed)公布9月工業產值下降0.6%，是連升4個月後首次下降，且仍較疫情前水平低7.1%。其中8月上揚1.3%的製造業在9月下跌0.3%，汽車和零件產量下跌4%，公用事業產出減少5.6%，礦業產量增加1.7%。產能利用率降至71.5%，是6月來的最低水平。

密大消費者信心 疫情來新高

10月密西根大學消費者信心指數初值從9月的80.4升至81.2，是3月新冠大流行襲擊美國以來的最高水平，但仍遠低於年初水平。衡量當前狀況的指數從87.8降至84.9，代表國人一直密切關注疫情感染的增加。衡量未來6個月預期指數從75.6升至78.5，消費者認為情況在明年會改善。

9月零售額增1.9% 連升5月

美國零售銷售額在9月激增1.9%，且為連續第5個月上升，原因是美國人購買更多衣服、外食、大量購買新車和卡車，顯示秋天開始的經濟復甦仍在進行中。不含汽車市場，零售額成長1.5%。占零售支出五分之一的汽車銷售成長3.6%。除電子和電器商店外，其他主要類別的銷售額也都有增加。

預算赤字3.1兆元 75年新高

在截至9月底的財政年度中，美國政府預算赤字達到創紀錄的3.1兆元，為1945年來最高金額；反映出政府為支持被新冠病毒疫情破壞的經濟所做的努力，推出4項紓困方案，總計支出2.4兆元。相較之下，2019財年的赤字總額僅9840億元。赤字約占GDP的15.2%。總支出為6.55兆元，總收入為3.42兆元。

歐盟認可737 Max再度飛行

自2019年3月因造成兩起空難346人死亡後，歐洲航空管理局宣布波音737 Max機型已可安全飛行。歐盟航空安全局執行總監Patrick Ky告訴《彭博》，波音公司對飛機所做的更改讓人滿意，並補充說該款機型可以在2020年底之前重返歐盟。不過波音還未完成軟體升級，復飛可能還需2年時間。

可口可樂多款飲料 年底前停產

可口可樂宣布，它的首款減肥汽水Tab將成為即將退市的飲料之一，因該公司正在縮減其飲料產品線。在今年年底將停止生產的其他飲料包括Odwalla產品、Zico椰子水、含甜菊糖的可口可樂Life和櫻桃口味的健怡t可口可樂，像Northern Neck薑汁汽水和德拉瓦Punch等地區性飲料也將消失。

可口可樂 美國 疫情

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