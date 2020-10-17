確診增加、紓困難產 股市波動難減

多重利空不去，股市將會繼續波動。（美聯社）

隨著美國 和歐洲新冠感染案例增加，而民主黨和共和黨對新的財政紓困 案仍處於僵局，交易員可能又要面對動盪的一周。

股指本周連3跌，是9月中旬以來最長。投資 人和交易員預計，這種波動性的交易將會持續，尤其是新冠病例數據惡化以及缺乏紓困措施，轉移了人們對強勁財報季的注意力。

《Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)在給客戶的報告中說：「缺乏紓困措施、經濟發展動能減弱以及新冠病例增加，對風險資產造成相當不利的影響。」

約翰霍普金斯大學和美國人口普查局的數據顯示，有39州的7日平均染疫人數上升。全美每日新增病例數創8月來最高水平。

在歐洲，新的染疫病例7日平均值更是超過美國，導致幾個國家恢復更嚴格的社交隔離規則，並取消之前的重啟措施。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這代表經濟活動可能會放緩，這已在經濟數據中呈現。」每周失業金申請數字顯示「不會改善、只會更糟」

此外，隨著兩黨議員繼續在全新財政紓困方案對立，投資人未來一周會繼續觀察華府動態。

兩黨間的來回喊價削弱了股市投資人對11月3日大選前達成妥協的期望，並增加了對美國經濟復甦的擔憂。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「這種政治鬥爭正在傷害最需要幫助的經濟。」「對於中小型企業、航空公司來說，這不僅與政治有關，更關係到日常生活。如果現在什麼都沒有，將會對實體經濟產生影響。」

有關紓困案的進一步談判也將人們的注意力從財報季轉移開來，但對整體股市幾乎沒有影響。