我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

財經簡訊

記者張大仁／整理

Fed製造業指數 費城升紐約降

10月費城Fed製造業指數從9月的15飆升至32.3，為新冠疫情以來最高讀數，反映出新訂單和交貨的顯著成長。10月紐約Fed帝國製造業指數從9月的17降至10.5，低於預期。新訂單和出貨量雖增加，但未履行訂單和庫存量繼續下降，樂觀情緒下降8點至32.8。任何高於零的讀數都表明情況正在改善。

進口物價漲0.3% 5個月最低

商務部表示，9月進口物價上漲0.3%，為5個月來最低漲幅，預示著夏季通貨膨脹反彈可能正在減弱；較上年同期低1.1%。不含燃料的進口商品物價上漲0.6%，較上年同期增1.5%。出口物價上漲0.6%。石油成本下降2.9%，為4月來首次下降。不過食品、汽車、消費品和大多數工業用品的成本增加。

新申請失業金人數 7周新高

勞工部表示，截至10月10日當周透過全國計畫初請失業金人數，從上周修正後的84.5萬躍升5.3萬至89.8萬，為7周來最高水平，顯示多州再度爆發疫情，損害就業。未經調整新申請量估計為126萬，較前周下降。截至10月3日當周，持續申領人數減少117萬，經季節因素調整後為1000萬。

亞馬遜會員日 營收增60%

亞馬遜表示，今年Prime Day購物活動其網路市場中的第三方賣家營收超過35億元，較去年成長近60%，是該市場的中小型企業創紀錄水平。亞馬遜沒有透露會員日的總銷售量，但表示第三方賣家的銷售成長甚至超過亞馬遜本身的零售業務。

Peloton自行車 召回2.7萬輛

由於出現車軸斷裂且旦擔憂造成用戶傷害，Peloton宣布召回其自行車卡踏踏板(clip-in bike pedals)。該公司在官網貼文表示，此次召回適用於PR70P踏板，該型踏板安裝在2013年7月至2016年5月間銷售的自行車上，影響大約2萬7000輛自行車。第一代卡踏踏板已收到120起踏板破裂報告和16起受傷，其中有5人需要醫療服務。

特斯拉Model S 1周2次降價

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在一周兩次調降該公司旗艦轎車Model S的價格。他在推文中透露了降價的內容：「挑戰來了！預言即將實現。今晚Model S的價格變為6萬9420元！」他用暗喻性行為的69和大麻的420幽默地組合成新售價。特斯拉官網售價也隨即更新為6萬9420元。

Cruise無人車 舊金山測試

通用汽車(GM)全資子公司Cruise將於年底在舊金山開始測試無人駕駛自駕車。該公司表示它已獲得加州監理局的許可，在其自駕車上無須配備後備駕駛員。加州政府也在官網上確認這項許可。Cruise不是獲得此類批准的第一家公司，但將企業內部研發車隊全面無人駕駛公開上路，卻創下里程碑，也是其目標。

亞馬遜 自駕車 特斯拉

上一則

比特幣礦機三哥「億邦國際」併購紐西蘭金融業

下一則

專家：Tapestry被低估 具吸引力

延伸閱讀

Peloton召回2.7萬輛自行車卡踏 特斯拉兩降Model S售價

Peloton召回2.7萬輛自行車卡踏 特斯拉兩降Model S售價
馬斯克推文貼了又刪 洩特斯拉巴士可能登場？

馬斯克推文貼了又刪 洩特斯拉巴士可能登場？
上天保佑！特斯拉撞民宅車庫 電線桿救了這家人

上天保佑！特斯拉撞民宅車庫 電線桿救了這家人
特斯拉超速行駛凌晨撞入民宅車庫 電線桿救了這家人

特斯拉超速行駛凌晨撞入民宅車庫 電線桿救了這家人

熱門新聞

投資人顯然開始消化民主黨完全執政的可能性。美聯社

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

2020-10-10 06:21
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
瑞銀集團（UBS）發布研究報告，指股市雖在短期內受衝擊，但長期而言漲勢仍樂觀。(美聯社)

「美股會續漲」 瑞銀集團舉3理由

2020-10-11 19:44
紐約曼哈頓房東上月平均提供兩個月免租金優惠，以吸引房客。(路透)

曼哈頓空屋率14年新高 房東咬牙祭出這招

2020-10-09 18:45
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口