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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

歐洲疫情不妙 拖累美股再跌

記者張大仁／綜合報導

由於新冠紓困協議前景仍不確定，歐洲各地的感染病例數也在增加，股指連跌3日，是近月來最長。

史坦普500指數下跌5.33點或0.15%收3483.34點。那斯達克綜合指數54.86點或0.47%收1萬1713.87點。道瓊工業平均指數消除盤中332點跌幅，下跌19.8點或0.07%收2萬8494.2點。

在英國「金融時報」報導法國和荷蘭將批准一項遏制大型科技計畫後，臉書下跌1.88%，亞馬遜下跌0.8%，微軟和Alphabet分別下跌0.54%和0.51%，蘋果下跌0.4%。但跌幅被金融股和能源股的上揚抵銷。摩根大通、摩根史坦利、花旗集團都漲逾1%，艾克林美孚和雪佛龍分別上揚0.9%和0.8%。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，他和川普總統正致力達成紓困方案，雖然在選舉前很難達成，但他們將會繼續努力。

勞工部表示，前周首次申請失業救濟人數為89.8萬，高於「道瓊」估計的83萬。

摩根史坦利(Morgan Stanley)第3季每股獲利1.66元，在交易部門業績強勁下，它創造117億元的營收，比預期高出10億元。大摩股價上漲1.36%。

Walgreens第4季獲利也優於預期，得益於藥房銷售成長。預計2021年獲利將以個位數增加，股價暴漲4.82%。

指數 紓困 摩根史坦利

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