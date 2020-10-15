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黑色星期五 沃爾瑪分3波促銷

記者張大仁／綜合報導
對於堅守黑色星期五傳統的購物者，沃爾瑪宣布，它仍計畫在實體店門舉辦大幅折扣的促銷活動。美聯社
對於堅守黑色星期五傳統的購物者，沃爾瑪宣布，它仍計畫在實體店門舉辦大幅折扣的促銷活動。美聯社

對於堅守黑色星期五傳統的購物者，沃爾瑪宣布，它仍計畫在實體店門舉辦大幅折扣的促銷活動。

然而，這項傳統的假日銷售季起跑活動將設定相關預防措施。店面將於當地時間凌晨5點開門，客戶在進入之前必須先排成一列。各分店將限制入內人數，並分發經過消毒的購物車。一些被稱為健康大使的員工會在門口歡迎購物者，並提醒他們戴上口罩。

沃爾瑪還計畫採取措施降低購物人群，並將他們轉移至定同步低價促銷的網路購物。該公司表示，將把黑色星期五分成三個不同的假日銷售活動，在整個11月交錯進行。每次都將先在網站上推動，幾天後才在店面展開。

客戶也可以選擇路邊提貨，無需進入店內。

沃爾瑪的第一個「黑色星期五」活動將自11月4日起在網路上開始，並於11月7日在店內開始銷售，其中包括玩具、電子產品和家居用品。第二波活動的重點是電視、智慧手機、電腦和平板電腦等電子產品，以及其他商品的一些商品，將於11月11日起先推動網購，並於11月14日在店面展開。第三波活動將於11月25日在網路上開始，並在今年真正的黑色星期五11月27日當天起在店面銷售，重點放在包括從電子和玩具到服裝和季節性裝飾的各種物品。

零售商一直對假日銷售季前景保持謹慎，因為不確定購物者在全球健康危機和經濟衰退期間慶祝和交換禮物的意願。全國零售聯合會(NRF)通常會在10月初發布預測，但至今尚未發表。

但是，德勤(Deloitte)和埃森哲(Accenture)分析了這個忙碌的購物期可能的結果。德勤預測，假期零售額將成長1%至1.5%，但這將取決於有錢人揮霍多少以及低收入家庭支出減少多少。然而，接受埃森哲調查的客戶表示，他們計畫平均花費540元左右，比去年減少近100元。

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