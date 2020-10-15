9月PPI增0.4% 半年首見

商務部表示，9月生產者物價指數(PPI)上漲0.4%，連3月急升，大半反映重啟經濟後物價恢復正常，而非通膨率上升。9月PPI上漲大部分與酒店和旅遊相關服務成本的部分反彈有關，因為更多人在夏末冒險外出。年增率為0.4%，為6個月首見成長。服務成本增及商品批發成皆成長0.4%。核心PPI增0.4%，年增0.7%。

Fed：復甦至少需1年

聯準會(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，美國經濟可能需要額外一年甚至更長的時間，才能恢復到新冠大流行前的水平。他指出，Fed和國會的政策舉措已幫助刺激諸如購房和購車以及投資軟體和設備支出等活動，這些措施都有助於促進經濟成長。但GDP完全復元可能要一年，失業率可能更久。

漢堡王 銷售跌 佰百雞上升

Restaurant Brands International預測由於新冠病毒大流行，旗下品牌漢堡王上季可比銷售額下降，但對雞肉三明治的需求卻提升佰百雞(Popeyes)的成長。該公司表示，截至9月30日的3個月中，其旗艦品牌漢堡王全球業務可比銷售額初步下降7%，但已較上季因大多數店面關閉的下降13.4%有所改善。

星巴克 拚員工多元化

星巴克啟動一項指導計畫，在其咖啡店內擴大員工的多元性，並將其與主管薪酬聯動，這是其全面加強包容性的承諾，以成為一家更具多元化的公司。該公司的目標是在2025年前所有職位、從經理到高階管理人員的黑人、原住民或有色人種員工至少占公司所有員工的30%。 該公司將根據在職率設定年度目標。

聯航虧損擴大 燒錢速度降低

聯合航空第3季虧損超出預期，原因是新冠疫情繼續打擊航空旅遊需求，但該公司燒錢情形削減。聯航上季淨虧18億元，不計一次性項目每股虧8.16元，上季同期為獲利10億元；營收由上年同期的113.8億元下降78%至24.9億元。每日現金消耗由上季的4000萬元降至2500萬元，包括債務和遣散費。

Zoom推付費線上活動直播

視訊通話軟體提供商Zoom宣布讓用戶可進行付費虛擬活動直播。這項被稱為OnZoom的選項使Zoom不再僅是谷歌和微軟等同業的競爭對手。Zoom與包括Eventbrite和Live Nation同業最大的不同點，在於它並未在OnZoom的銷售中抽成，至少在今年底前的公測期間。

維珍銀河 下次試飛如期進行

太空 旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)表示，它仍可望在未來幾周內進行下次試飛。該公司在網路貼文中表示：「我們預計由Spaceport America發射的首次太空飛行將在今年秋天稍晚時進行，我們很高興確認仍將如期完成這個目標。」維珍銀河上月表示下次太空飛行計畫於10月22日進行。