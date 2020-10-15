高盛Q3賺36億 財報優於預期

高盛上季獲利超越預期。（路透）

高盛 (Goldman Sachs)第3季財報由於債券交易和資產管理業務的業績優於預期，大幅超越分析師 的獲利預期。

高盛上季獲利36.2億元，達創紀錄的每股9.68元，超過接受Refinitiv調查的分析師平均預期的每股5.57元。在交易和資產管理部門的推動下，整體營收 增加30%達107.8億元，高出預期10億元。

CEO所羅門(David Solomon)在財報聲明中說：「我們為在高度不確定環境中的客戶提供服務的能力，帶動整個公司業績強勁表現，在今年上半年取得強勁的成長。」

交易部門營收為45.5億元，較去年同期增加29%。最大收穫來自25億元的債券交易部門，較FactSet調查的分析師預期高出近10億元。股票交易營收為20.5億元，符合預期。

資產管理部門營收入27.7億元，較去年同期大增71%，較FactSet估計的19.1億元多出近9億元。

高盛表示，這項數字是受到股票投資、借貸和債務投資收入「顯著成長」的推動。高盛擁有公開和私有企業股票的投資組合，而在公開市場擁有更高的持股則推動了營收的上升。

擁有151年歷史的高盛正處於轉型之中，推出一系列數位銀行產品，希望能與其他大眾型銀行同業競爭。

它也努力比照摩根史坦利(Morgan Stanley)等競爭對手從財富管理業務中獲得更多營收，但無法像大摩今年那樣獲得2筆重大收購交易。

截至13日，高盛股價今年來累計下跌8.3%，跌幅小於大多數大型銀行，KBW銀行指數同期下跌31%。

在其他銀行財報方面，美國商銀(Bank of America)上季總營收204.5億元，低於接受Refinitv調查分析師估計的208億元。富國銀行(Wells Fargo)第3季獲利令人失望，因為低利率對該行的淨利收入帶來壓力。