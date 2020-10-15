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跌深消費型個股 專家看好

記者張大仁／綜合報導

由於今年不確定性因素太多，如何在股市大海中尋找適當投資標的，兩位分析師分享了他們的選股條件：股票至少自52周高點下跌20%、具有高成長潛力、高度依賴消費者。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)認為科技類股中的小型股具有這些特色。

他指出，「我看好Glu Mobile，其市值剛好高於10億元，它是一流的手機遊戲開發商和發行商。發行諸如『使命召喚』(Call of Duty)之類的大型遊戲，還有其他像是卡戴珊(Kardashian)的角色扮演遊戲，或是世界摔角娛樂(WWE)遊戲。」

Glu股價已較7月的高點下跌約24%。但該股已較3月低點上漲超過100%。

泰普說，「預計未來幾年其營收年成長率將達到25%到30%。而且，如果仔細檢視其估值指標，該股的交易價格比其行動遊戲同行低40%。」

他指出，它的股價上看10元至12元範圍，較目前價格有21%至45%的上漲空間。該股14日收於8.2元。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)則是看好消費性服裝產業中的Kontoor Brands，認為這家Lee和Wrangler的母公司擁有轉型機會，「檢視這支股票，它的營收未來可有20%的成長空間，而如今獲利更是早已出現近52%的成長。」

他說，它的走勢圖更顯示出更多上漲空間。自1月高點以來下跌36%，其50日移動均線即將回升超越其200日移動均線，也就是所謂的黃金交叉，是個看漲的技術訊號。

強生說：「相對而言，Kontoor Brands的表現優於非必需性消費品類股，我們認為這支股票似乎可再回升並重新測試2020年1月前波高點。」

Kontoor於1月7日創43.24元的的交易高點。要從目前的27.58元重回當時的高點，還須再上漲56%。

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