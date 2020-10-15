選前紓困無望 股指連跌2日

在財政部長米努勤(Steven Mnuchin)的談話打碎市場對11月3日總統大選前達成新冠病毒紓困 協議的預期後，股市連續第二天下跌。

道瓊工業平均指數 下跌165.81點或0.58%收2萬8514點。史坦普500指數下跌23.26點或0.66%收3488.67點。那斯達克綜合指數下跌95.17點或0.8%收1萬1768.73點。

米努勤表示，在大選之前很難達成紓困協議，而且雙方在某些問題上仍然相距甚遠。但他也指出，民主黨人和共和黨人在某些領域正在取得進展。

亞馬遜下跌2.32%，導致大多數大型科技股下跌。臉書和Netflix分別下跌1.56%和2.28%，微軟下跌0.9%。

盤初股指一度走高，因為交易員們分析另一批企業財報。

高盛上季獲利優於預期，很大程度上歸功於強勁的債券交易收入。聯合健康(UnitedHealth)上季營收 和獲利都優於預期，但該股下跌2.96%。

美國商銀獲利高於分析師預期，但該行的營收未達預期，使該股下跌5.33%。富國銀行(Wells Fargo)下跌5.91%，因該行第3季獲利低於預期。該行表示，這主要是受到當前低利率環境的影響。

即使14日和13日都下跌，但10月來股票仍呈上漲，道指上漲2.6%，而史指和那指分別上漲3.7%和5.4%。