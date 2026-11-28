今年五月空軍一號飛往北京途中，突然要加油降落阿拉斯加，黃仁勳 一個人掛個背包登上總統專機。空軍一號途中降落等客讓人登機，事非尋常。美情報部門找到輝達 售賣高能晶片給中國證據，訪中名單沒有了黃。川普 欣賞黃的才能及瞭解輝達對美國的重要性，又為了給習近平留點面子，突然醒悟此行不能缺少黃仁勳。

黃樂肯定是個能搭通天地線標誌性人物，有傲人的履歷，以新加坡晶片大客戶身分慢慢入美國晶片行業，與輝達建立良好業務關係，最後擒下黃仁勳。黃樂突破美國禁運晶片的缺口，將高性能總值高達75億晶片進口新加坡，再由馬來西亞營運數據中心，用遠端算力供國內阿里巴巴及AI大戶等使用。

美國情報部門偵查到黃仁勳在放水，川普政府內部鷹鴿之爭浮出水面，商務部長被指監管不力。國會成立專門委員會傳喚黃仁勳前來接受聽證。川普忙著給黃頒發獎章，嘉奬其對晶片發展和對美國的貢獻。輝達董事會決議辭退黃仁勳，斷臂自保，馬上有近20萬人聯署，要黃回巢輝達，其中不少就是輝達的員工，員工表示黃不回來便辭職改投其他Al公司。馬斯克大聲疾呼要保黃，以黃仁勳為榮，歡迎黃加盟馬斯克陣營。

川普由深圳返美後，不惜冒著得罪民主黨和國會之險，高調放生黃仁勳，並預留特赦黃的後續。川普特別欣賞黃的AI才幹，認為黃是Al業唯一可信賴的領軍人，特別准許黃重歸輝達。

中國在這次輝達事件中是個輸家，輸入高性能晶片途徑被堵，黃樂馬來西亞的數據中心失能，今後也沒有外部數據中心可用。

此次美中Al博弈川普絕招頻出，力挽狂瀾。他是個絕處逢生的幸運兒，看看他在今後兩年任期內還會使出什麼招數。