AI摘要 文章摘要整理： 本文指出民主黨期中選舉大勝後，眾院應同時處理民眾負擔能力與追究執政失責，並以穩定物價、維護健保與補助為優先。

期中選舉民主黨 大勝，選民以及候選人關注的兩大議題為：民眾的「負擔能力」（affordability ）以及執政者的「受託責任 」（accountability）， 前者為關心民眾面對物價上漲的困境，後者為追究執政者的失職。

上述兩項將為明年一月將上任民主黨眾議員的主要任務；平穩物價避免通膨、提審執政者失職。目前民主黨眾議員已經摩拳擦掌，調查目標包括川普及其家屬、副總統、白宮 幕僚長、司法部長、國防部長、國土安全局長等政府官員。

追究未達到「受託責任」的方面：如果未盡責或是違法的罪行符合彈劾條件，則將交付參院 定奪。筆者建議：民主黨眾議員在全力聲討之下勿忘初衷：民眾在生活所需的「負擔能力」，需要關心的項目不勝枚舉，以下只試舉數例。

能否負擔健保以及得到補助為民眾擔心的切身問題：眾院可立法維護健保、白卡以及食物券等經費，即使這些項目為聯邦的巨大開支，也是執政黨欲刪減的項目。在減低油價以及民生物品價格方面，必須停戰與伊朗和解以疏通運油管道、與國際貿易夥伴合作各盡所能各取所需，調整關稅為其一步驟。

即將上任的民主黨眾議員任務艱巨。筆者建議：與其跟隨川普極不務實「使美國再次強大」的口號，可考慮以「使美國再度恢復正常」為目標，因為美國目前狀況極度不穩，由於美伊戰爭、關稅問題、聯邦赤字、物價高漲、人工智能造成的隱憂，移民局官員濫用職權等造成的亂象。

筆者強調：眾院其減低「民眾負擔」以及依法「追究失責」的兩項工作並重、缺一不可。寄望眾院能夠擔負重任，兌現對選民的承諾，使美國再度恢復正常。