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2026-11-21 01:00 ET
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日照縮短熱減今
由涼轉冷夜勢進
大地封凍覆蓋群
秋季收成儲存景
雨水漸少持乾性
土氣凝結露珠型
禦寒保暖養身心
飲食進補滋陰津
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一洲焦點／美中俄3方會 誰吃虧？黃仁勳案加速晶片管制
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