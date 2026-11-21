AI摘要 文章摘要整理： 本文以批判口吻指出川普在期中選舉失利，因忽視民生、油價與盟友關係而失去支持，連原本粉絲也開始動搖。

期中選舉大局已定，川普 代表共和黨 不敵民主黨，兩會都失血告敗。川普選前已感到不妙，不停前往各區救火，但為時已晚，苦吞選舉苦果。

川普失敗原因是忘記民生大事，執政兩年美國老百姓叫苦連天，為石油打仗，委內瑞拉 嬴了，但又被伊朗又戰又和模糊戰略拖住，結果油價長年猛升，牽動民生物價狂漲，通膨擺在眼前，全國人民慘痛嚎叫，川普全不在意，仍然自我感覺良好。

川普生意強人意識充昏頭腦，與極權國家開戰同時又挑戰民主自由的兄弟國家。歐洲和加拿大領袖確是不爭氣，他們會逐漸明白自己陷入誤區。川普對自己兄弟冷嘲熱諷，全無做大佬風度，令對方反感，兄弟變對手甚至成仇家。

川普獨斷獨行作風，副總統及國務卿被邊緣化。白宮少見范斯和魯比歐身影，范斯著力下屆總統選舉，中東問題好像川普女婿充當更重要角色，魯比歐反而少了聲音。

世界股市不停地漲，川普家族生意雖然說是交由他人託管，自己不會參與，但得益最後還是入川普口袋。

近期川普雖然有所收斂，不再亂發個人訊息，挑起爭論火頭，但失態在前，為時已晚。

筆者傳統是川普粉絲，擁護他的反共宗旨，喜歡他沒有政客假面具，愛他一心一意為以美國再強大為準則。但近期川普變得難以捉摸，聖經上說：「行公義，好憐憫、存謙卑」，川普好似漸行漸遠。我不再是他的堅定支持者，像我這樣的人多嗎？