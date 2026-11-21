AI摘要 文章摘要整理： 本文以黃仁勳捲入「間諜門」與出軌傳聞為切入，認為事件可能受美中晶片角力影響，並呼籲他與輝達在政治風向中保持審慎應對。

有時候，我們並不知道生命會在哪裡轉彎。輝達（NVIDIA ）創辦人黃仁勳 火爆全球的新聞，就是最明顯的例子。我們不知道隱因，卻看到他在短短兩周時間內，就跌落神壇，而不是走下神壇。被指控影響國安的「黃樂間諜 門」事件，至今仍在證據不明確的階段。

黃仁勳跌落神壇，是因為膚色成了原罪？還是男人才是原罪？美國的今天早已遠離清教徒時代。艾普斯坦生前在政、商、名流之間呼風喚雨；柯林頓前總統的實習生醜聞，以及川普總統就任前的性醜聞案件，在美國，婚姻出軌似乎已淪為花邊新聞，道德譴責也不若以往常見。

當然有讀者解讀黃仁勳的出軌，不耻他對太太不忠；更有女性讀者為黃太太發聲。其實，換位思考，有句話說：「未經他人苦，莫勸他人善；你若經他苦，未必有他善。」筆者並不做道德判斷，只是認為，人一旦站上高位，擁有才智財富與魅力，在萬人矚目的風頭上，如果換成是你，是否還會對婚姻保持忠誠？如果答案是肯定的「會」，那麼艾普斯坦牽扯出的眾多名人醜聞，似乎又說明了另一種答案。退一萬步說，即便他始終潔身自愛，也難免在花花世界的鴛鴦蝴蝶對他進行誘惑， 面對誘惑而不失本心，是人性的考驗，也是今天社會真實的課題。

如果「色戒」不是下台主因，那麼「膚色」的問題就值得關切。有識之士認為，黃仁勳在給員工的道歉信中，還特別強調「我愛我的國家」，反而讓人覺得有些無奈與壓力。也有人認為，黃仁勳或許具有某種「浮士德精神」，希望在 AI 世界做出更大的貢獻，因此動了某些人的奶酪，這並非不可想像。

借用日前世界日報副刊，作者「身山」提及2500年前的三句箴言。據說，這些文字刻在古希臘德爾菲阿波羅神廟上，代表著古希臘哲學的重要思想。三句箴言分別是：一、認識自己；二、凡事適度；三、不做保證的事。翻成我們今天的口語，就是「自知、節制與審慎」。黃仁勳的事件，不只是他個人的事，更是我們華裔、亞裔在這塊自由土地上必須嚴肅面對的一項課題。

黃仁勳的「間諜門」尚未定性，但他已經跌落神壇。美國財政部長貝森特11月15日接受福斯新聞頻道訪問時表示，是不是中國間諜並不重要，他真正關心的是晶片是否流向中國。其弦外之音，頗有「項莊舞劍，意在沛公」之意。

至於黃仁勳是否出軌，真正擁有話語權的只有太太Lori，外人其實不必過度關心。在美中關係緊張的時刻，我們認為輝達公司除了已有所屬遊說團體，黃仁勳身邊也應有成熟的政治幕僚或政策顧問，隨時掌握政府風向，避免誤踩雷區。正如清末紅頂商人胡雪巖曾說：「人在得意時，要做失意的準備。」其實這與古希臘箴言所強調的精神，可說是異曲同工。

在這風口浪尖，我們要為在AI世界引領風騷的黃仁勳， 加油。