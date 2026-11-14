民主黨主導國會乃全民之福

AI摘要 文章摘要整理： 本文主張民主黨在期中選舉後主導國會，能補上共和黨失職的監督缺口，制衡川普關稅、對外動武與移民執法等爭議政策。

期中選舉落幕，民主黨 候選人以絕對優勢拿下了參眾兩院。選舉結果反映出全美民意: 對川普總統的施政以及共和黨 控制的國會不滿，後者沒有發揮對川普政策監控制衡的作用。

川普上任這兩年來可謂獨斷獨行。對世界各國的進口貨品濫加關稅，造成食物及一般民生物資通貨膨脹。以去核武之名攻擊伊朗 造成石油短缺油價高漲。派遣ICE官員粗暴捉捕無證客，造成家庭破碎人心惶惶。在此只試舉由共和黨為多數的國會失於職守、未能控制川普亂政的數例。

川普對伊朗宣戰、徵收關稅等策略均需事先經過國會通過，而後者未能及時制止川普「先斬後奏」之外，仍然允許川普繼續對伊朗動武、對不合川普心意的國家亂徵關稅。

期中選舉終於把對川普亂政視而不見的共和黨控制的國會趕下台，轉由民主黨來擔負監控川普的任務。這個轉變並非黨爭，因為不少共和黨為多數的紅州選民，都已看清楚事實真相，深知自己對黨派的忠誠不能當飯吃，生活在川普任內下日益艱難，因此不能再信任盲目跟隨川普的共和黨民意代表，而願意把神聖的一票投給民主黨候選人，期望他們能夠促使每況愈下的美國恢復正常、不犯同樣錯誤、身當重任以維護國民福祉為己任；能承擔關心物價、民眾健保、貧困救助等親民措施。筆者認為民主黨能夠主導國會帶領美國步入正軌乃全民之福！