民主黨主導國會乃全民之福
本文主張民主黨在期中選舉後主導國會，能補上共和黨失職的監督缺口，制衡川普關稅、對外動武與移民執法等爭議政策。
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本文主張民主黨在期中選舉後主導國會，能補上共和黨失職的監督缺口，制衡川普關稅、對外動武與移民執法等爭議政策。
期中選舉落幕，民主黨候選人以絕對優勢拿下了參眾兩院。選舉結果反映出全美民意: 對川普總統的施政以及共和黨控制的國會不滿，後者沒有發揮對川普政策監控制衡的作用。
川普上任這兩年來可謂獨斷獨行。對世界各國的進口貨品濫加關稅，造成食物及一般民生物資通貨膨脹。以去核武之名攻擊伊朗造成石油短缺油價高漲。派遣ICE官員粗暴捉捕無證客，造成家庭破碎人心惶惶。在此只試舉由共和黨為多數的國會失於職守、未能控制川普亂政的數例。
川普對伊朗宣戰、徵收關稅等策略均需事先經過國會通過，而後者未能及時制止川普「先斬後奏」之外，仍然允許川普繼續對伊朗動武、對不合川普心意的國家亂徵關稅。
期中選舉終於把對川普亂政視而不見的共和黨控制的國會趕下台，轉由民主黨來擔負監控川普的任務。這個轉變並非黨爭，因為不少共和黨為多數的紅州選民，都已看清楚事實真相，深知自己對黨派的忠誠不能當飯吃，生活在川普任內下日益艱難，因此不能再信任盲目跟隨川普的共和黨民意代表，而願意把神聖的一票投給民主黨候選人，期望他們能夠促使每況愈下的美國恢復正常、不犯同樣錯誤、身當重任以維護國民福祉為己任；能承擔關心物價、民眾健保、貧困救助等親民措施。筆者認為民主黨能夠主導國會帶領美國步入正軌乃全民之福！
作者認為民主黨以優勢拿下參眾兩院，反映全美民意對川普施政及共和黨國會的不滿，並期待新國會能恢復正常監督與制衡功能。 文中批評川普濫加關稅、對伊朗動武、強硬執法驅逐無證客，並指責共和黨主導的國會未及時制止，放任其先斬後奏與亂政。 作者認為民主黨可重新發揮監督制衡作用，促使美國回到正軌，並更重視物價、民眾健保與貧困救助等與人民生活直接相關的政策。
精華 FAQ
作者認為民主黨以優勢拿下參眾兩院，反映全美民意對川普施政及共和黨國會的不滿，並期待新國會能恢復正常監督與制衡功能。
文中批評川普濫加關稅、對伊朗動武、強硬執法驅逐無證客，並指責共和黨主導的國會未及時制止，放任其先斬後奏與亂政。
作者認為民主黨可重新發揮監督制衡作用，促使美國回到正軌，並更重視物價、民眾健保與貧困救助等與人民生活直接相關的政策。
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