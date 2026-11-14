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美國自我修復功能

馬櫻╱加州
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AI摘要

文章摘要整理：

文章認為川普雖在中期選舉受挫，但仍能憑任期內的權力與調整應對挑戰，並指出美國制度具自我修復能力，呼籲全民團結。

川普總統於中期選舉敗下陣來，痛失兩院大多數席位。強者如川普也得安靜下來對2028年前作出新布局。

總統仍具有強大決策能力，餘下任期有兩年多時間，可以繼續指點江山，出戰國內國際的對手。

民主黨雖然占了兩院多數席位，但群龍無首，仍然缺欠領軍之才，黨內各派一時還未能取得平衡合作，削弱了本身戰鬥力。憑川普頑強鬥志和內部調整，應該無懼民主黨挑戰。

川普內閣出現人事變化，原首席發言人要顧及家人和新生嬰兒早已辭職，新人上任五日便知難而退，發言人位置重要，理想人選難覓。戰爭部長似乎無法在伊朗軍事行動中找到有效一錘定音良方，川普舉棋不定，拖了快近一年戰事，仍徘徊戰和之間。財政部及商業部長注意力集中在關稅上，忽略民生和通膨，油價居高不下，民怨四起，給對手提供彈藥，自毀長城。

副總統本身是參議院議長，職責尤關，但范斯常跑歐洲，為2028年出馬選總統熱身，明眼人都感到他與川普間的冷漠，與川普配合共同應戰欠應有的熱情。

國務卿魯比歐能幹有才學，演講鼓動性強，言語有力深入人心，是個領袖級強人，川普應該讓他在國際事務應盡量發揮作用，中東及俄烏戰爭不見他應有的角色，頗令人遺憾。

白宮幕僚長換了人，新人夫米勒表示會軟化非法移民處置辦法，首要對付是犯罪在身的那批。行動中對一般非法移民不要使用過度暴力。川普任內對非法移民採用強硬態度是絕對正確的，得到美國人民的支持。

美國三權分立是民主制度的基石，總統由一人一票選出來，參眾兩院有對總統制衡權，美國國體有自行糾正和自行恢復的能力，這是保障美國長盛不衰最好機制。不要聽信來自異方製作的假消息，擅於區分那些別有用心誇大抹黑的言論。

無論哪黨當選總統，美國人都應團結起來，放下偏見和私心，去除陋習，才有未來！

精華 FAQ

  • 內文認為川普雖痛失兩院多數席位，但仍保有總統權力與兩年多任期，能繼續主導國內外政策；同時他具頑強鬥志，經調整後未必會被民主黨壓倒。

  • 文章指出民主黨雖在兩院占優，卻缺乏真正領軍人物，黨內各派尚未取得平衡合作，因此整體戰鬥力不足，難以有效對川普形成持續壓力。

  • 作者主張美國三權分立與一人一票制度具有自我糾正、自我恢復能力，是國家長盛不衰的關鍵，並呼籲民眾放下偏見、團結一致，同時警惕外來假消息。

伊朗 川普 民主黨

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