AI摘要 文章摘要整理： 本文主張美國最新飲食指南出現180度轉向，從過去的低脂高糖改為高脂低糖，並批評膽固醇假說長年誤導健康政策。

美國政府自1980前起，每五年發布一次《飲食指南》，建議老百姓吃什麼最健康，今年1月7日推出的最新版本確實是歷史性180度的翻轉。最起眼的是把老的金字塔型飲食指南圖片轉了180度，底上尖下，從低脂高糖飲食轉成高脂低糖飲食。建議以前少吃的魚肉油蛋要多吃，以前多吃的米麵薯麥要少吃。

低脂高糖飲食原自上世紀七十年代的膽固醇假說，推測吃多脂肪會造成高膽固醇，高膽固醇又會造成心臟病 。這假說還沒被證實前就被有心人士假政府名義大力推動，一躍成為全民保健教條。

可惜這膽固醇假說到現在都還是「假」說，多年來所有政府資助的大型雙盲實驗都沒辦法證明這一說法。九十年代就有專家學者指出這是個錯誤的政策，而且推測這是導致今天美國70%的人有肥胖症和糖尿病的主因。但是人微言輕，勝不過國家主政機構。加上當政者為了自己的名譽和飯碗，死不認錯，繼續強力提倡低脂高糖飲食，為害眾生。

物理學家馬克斯普朗克的名言：科學真理是靠一個葬禮一個葬禮才能獲得最後的勝利。現在政府輪替，老一輩的官員終於下台了，真理才能出頭。

最新的「飲食指南」也強調不要吃加工食品，多吃生鮮蔬果，像走地鷄、野生魚、吃草牛。脂肪則選人類吃了幾千年都沒事的豬油牛油，純壓榨橄欖油或是酪梨油也勝過高溫高壓精煉淬取的菜籽油。