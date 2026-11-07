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高脂低糖飲食大翻身

無大圓╱阿罕布拉
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AI摘要

文章摘要整理：

本文主張美國最新飲食指南出現180度轉向，從過去的低脂高糖改為高脂低糖，並批評膽固醇假說長年誤導健康政策。

美國政府自1980前起，每五年發布一次《飲食指南》，建議老百姓吃什麼最健康，今年1月7日推出的最新版本確實是歷史性180度的翻轉。最起眼的是把老的金字塔型飲食指南圖片轉了180度，底上尖下，從低脂高糖飲食轉成高脂低糖飲食。建議以前少吃的魚肉油蛋要多吃，以前多吃的米麵薯麥要少吃。

低脂高糖飲食原自上世紀七十年代的膽固醇假說，推測吃多脂肪會造成高膽固醇，高膽固醇又會造成心臟病。這假說還沒被證實前就被有心人士假政府名義大力推動，一躍成為全民保健教條。 

可惜這膽固醇假說到現在都還是「假」說，多年來所有政府資助的大型雙盲實驗都沒辦法證明這一說法。九十年代就有專家學者指出這是個錯誤的政策，而且推測這是導致今天美國70%的人有肥胖症和糖尿病的主因。但是人微言輕，勝不過國家主政機構。加上當政者為了自己的名譽和飯碗，死不認錯，繼續強力提倡低脂高糖飲食，為害眾生。

物理學家馬克斯普朗克的名言：科學真理是靠一個葬禮一個葬禮才能獲得最後的勝利。現在政府輪替，老一輩的官員終於下台了，真理才能出頭。

最新的「飲食指南」也強調不要吃加工食品，多吃生鮮蔬果，像走地鷄、野生魚、吃草牛。脂肪則選人類吃了幾千年都沒事的豬油牛油，純壓榨橄欖油或是酪梨油也勝過高溫高壓精煉淬取的菜籽油。

精華 FAQ

  • 文章指出最新飲食指南把過去強調低脂高糖的建議大幅翻轉，改成鼓勵高脂低糖飲食，並重新評價魚肉油蛋與穀薯類食物的攝取比例。

  • 作者認為膽固醇假說長期缺乏大型雙盲實驗證實，卻被政府與相關人士強力推動，形成錯誤的全民保健教條，甚至被視為肥胖與糖尿病惡化的原因。

  • 內文強調少吃加工食品，多吃生鮮蔬果、走地鷄、野生魚與吃草牛，脂肪來源則偏向豬油、牛油、橄欖油與酪梨油，並避開高溫精煉油。

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