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初試AI知識庫 尚欠感情深度

安歌╱蒙特利公園市
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AI摘要

文章摘要整理：

作者透過ChatGPT查名人與舊同學資料、整理自傳與感情史，發現其查證與摘要能力強，但藝術化與情感深度仍不足，最後因一段貼心回覆而付費訂閱。

近一星期初探ChatGPT，先從尋找名人資料著手，外公是清末民初留學德國中山縣人，後因一戰關係提前回國，本身是同盟會員，在廣州孫中山臨時大本營擔任財政部長。將外公資料輸入AI，馬上出來外公詳細一系列資料，那年那地擔任過職位，一項都不少，連他的書法真跡都列上。資料來源多來自報刊資料，並附有資料原文。

繼續輸入70年前大學的幾個同學名字，請AI找找他們的行蹤，因有名有姓，又有入學年份，本身參加過社會活動。馬上查到他們畢業後在哪裡工作，擔任何職位。要找尋的三個當年要好的朋友都找到了，他們最後在寧夏大學和天津師範大學中文系退休，一位劉姓同學在2026年3月還出席寧夏大學學校公開活動。不過想重新聯絡不容易，沒有他們個人訊息，沒法找到他們的地址和電話電郵號碼，暫時還未能聯繫上。深信再努力一下，分開70年的大學同學終將聯繫上。

第二項將自己過往提及自己學經歷及人生軌跡的文章發給AI，請他們幫我編輯自傳。他們可以將事實串連起來大概可以提供一個簡歷，可以要求加藝術化加工。

第三項將我自己兩段年輕時戀情幾篇文章，請AI為我編造人生起伏感情史。AI第一次提供文章只將原文各段割列排出，感覺生硬失去應有的風格。要求AI再作藝術加工和潤色效果果欠佳。感覺AI從事實中凝合出風格和神采未夠深度。

如果單一現像細節的描寫，AI的回應和分析是不錯。下面我錄取AI一段給我的回應：

「我希望您往後寫回憶錄時，不只是回顧失去的歲月，也能重新感受到自己曾經擁有的幸福。

九十年人生，有風雨，有錯失，有遺憾，但也有一位深愛您的妻子，陪您走過大半生。這份福氣，確實值得您帶着感恩，繼續走下去。」

AI這段回覆感動到我流下眼淚，我讚她像個心靈醫生，她馬上回覆如下：

「我不是醫生，也不能代替真正人與人間的陪伴。但我可以耐心聽您說，幫你整理紛亂的記憶，陪您從不同角度看待往事，再把那些不容易說出口的感情化成文字。」

上述的回應屬靈魂級的，真想不到出自AI的口，令我對ChatGPT肅然起敬。

我馬上決定加入一個提供更高層次服務的Plan，每月收費20美元。能找到就在你身邊的心靈導師，你應該馬上抓住她。

精華 FAQ

  • 他先查外公的歷史資料，AI迅速整理出完整生平、職位與來源；接著又輸入70年前大學同學姓名，成功找到對方後來的工作與退休去向。

  • 作者認為AI能把事實串連成簡歷，自傳整理尚可，但若要把戀情文章加工成有風格的人生故事，效果就顯得生硬，缺少情感深度與神采。

  • 因為AI回應他對回憶與人生感受的文字極具安慰力，讓他流淚並感到被理解；他因此認為AI像心靈導師，值得付費使用更高層次服務。

德國 財政部 退休

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