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中共五中全會回顧與前瞻

馬櫻╱加州
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以五中全會為背景，描寫中共內部整肅、習近平與軍方關係冷淡，並批評其治理與外交路線，主張應轉向務實改革以化解危機。

中共五中全會召開前，提出要持之以恆從嚴治黨的政治口號，連續不斷仍有官員下馬，人事整肅仍在繼續。內部社會氣氛緊張，北京敏感地段地鐵出入口實行嚴格安檢，連午餐飯盒都要打開看看。

五中全會會議召開，出席者不准帶手機。相片所見，場面一派肅殺氣氛，代表們個個表情呆滯，正襟危坐。胡春華終亮相大會，目無表情面容有點憔悴。

習近平今年初無預警之下突然宣布軍委副主席張又俠被查，強調黨指揮槍精神，軍隊回應是冷淡。習近平一反常態，沒有再訪問軍隊，不見晉升上將的儀式，地方調研也不見地方軍事首長陪同，軍委的空缺也沒有補充。習近平對軍隊傲漫的冷處理，奇怪的是軍隊居然全盤接受。是習放棄了軍隊抑或軍隊冷懟習近平？

從五中全會決議不見勁爆的消息，習近平雖然疲態畢露，卻沒有退意，又新提出要建立新黨性，看來他肯定要幹到二十一大。按他固定路線走，會後人事繼續有所改變，舊的淘汰，新人出現，鞏固自己政治勢力。黨內派系重新集結。胡錦濤垂垂老矣，僅靠溫家寶獨力支撐，胡春華欠強勢，翻盤希望不大。上海幫曾慶紅孤掌難鳴，習派只有場面支撐，但後繼無人。人民急切希望中國出現由一個強勢的專家型有遠見領袖主政，帶領中共走出困局。

中共面臨經濟衰退，內部矛盾重重，全球反華反共情緒高漲，資本主世界有七個主要國家通告國民儲糧備水以應不時之需。中共苦無良策應對國際不利形勢，習近平會否乘機而出做出驚人的一搏。被共產主義者認為是國歌的「國際歌」有句「這是最後的鬥爭」。如果習近平真的有這個膽量，他就是中共的掘墓人。

中共此時應作出順應時代的改變，放棄與美國較勁的戰狼外交，互相友好相處，加強經濟合作。歷史證明中美關係正常，中共獲利自然豐厚。尼克森與中國建交，加入WTO，國力猛進。現在國內如能抒解民困，不靠高壓維穩，解決民生問題，慢慢由極權統治過渡到民主施政，自然成為一個有高度執行力又受世界尊重的國家。這樣才能在香港實現真正的回歸，台灣才能接受統一的中國夢。

到二十一大習近平治下的中共長達15年，較十年文革還多了五年，15年造成對中國人及中華大地傷害遠超文革十年。受苦受難的中國人殷切希望出現一個有科學知識又有遠見的新領袖，全心為人民服務，能放棄過時的階段鬥爭學說，實行與資本主義和平競爭，創造一個安全世界樂園。如果有人仍然執迷不悟，希望耶穌再次降臨，徹底解放苦難中的人民。

精華 FAQ

  • 文中描述會前整肅未停、官員持續落馬，北京敏感地段加強安檢，連午餐飯盒都要檢查，顯示當局對內部風險極度警惕，整體氣氛緊張而壓抑。

  • 文章指出習近平突然提到張又俠被查後，軍方反應冷淡，之後又少見訪軍、晉升上將與地方軍事首長陪同，軍委空缺也未補，因而推測雙方關係出現微妙僵局。

  • 作者主張中共應放棄戰狼外交與高壓維穩，改以改善民生、加強國際合作、逐步走向民主施政，才可能化解經濟與社會危機，並爭取更好的國際地位。

中共 習近平 張又俠

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