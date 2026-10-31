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AI只是新時代智慧書童

穀冰子╱加州
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以「智慧書童」比喻AI，指出它只是把古人書童的查典、校勘與整理工作電腦化；創作本質未變，真正決定作品深度與火候的，仍是人。

AI是文學的敵人嗎？我想到的是：書童還活著。

與其說AI橫空出世，不如說它只是把古人書童翻韻書、查典故，校書者整理文卷與校勘錯字等工作，裝進了一部電腦。自古寫字的人就不孤單：AI延續的，正是人類長久以來的助手文化。

歷史記住了李白、杜甫、白居易、李清照，卻鮮少記住那些默默成全作品的幕後人；乾隆留下數萬首詩，亦曾有翰林院學士協助校勘、編纂典籍與整理文稿。

這樣的分工，中西方皆然。艾略特（T. S. Eliot）的《荒原》初稿經友人龐德(E. Pound)大幅建議刪改，最後定稿更為凝鍊；歌德晚年不少思想，因弟子愛克曼(P. Eckermann) 整理《歌德談話錄》而得以完整流傳。

這種合作不限於文學。美國主持人Johnny Carson多年的《今夜秀》，也有眾多撰稿人提供笑話，再由他以自己的節奏呈現。觀眾記住的是主持人，卻少有人記得那笑聲是來自一群從未露面的寫手。

寫作也是一種「煮字」。上述查典、整文等，如同準備食材；AI可以幫忙備料，卻不能替人決定煮多久。因為火候，才是寫作者多年磨練出的功力。

我理解我們這一代對AI的不安。我們是從手抄、背誦、苦讀的年代走來，相信文字需要時間淬鍊。如今AI幾秒鐘便能搜尋資料、整理語句，心裡難免複雜。

但不安，不代表反對。

古人的書童磨墨、翻書、查典，今天的AI 搜尋整理，換的是工具，不是創作的本質；改變的是速度，不是思想。

真正提筆的，始終還是人。

精華 FAQ

  • 因為AI做的多半是查資料、整理語句、校對文稿等輔助工作，和古代書童、校書者的角色相近。它改變的是效率與工具形式，並未取代作者的思想、判斷與創作核心。

  • 文中提到李白、杜甫等人之外的幕後校勘者，也舉乾隆詩作、艾略特受龐德建議刪改，以及歌德思想經愛克曼整理而流傳，還有Johnny Carson節目的撰稿團隊。

  • 作者認為AI像新時代的智慧書童，只能協助備料、搜尋與整理，無法替人決定內容深淺與創作火候。真正提筆的人始終是作者本人，思想與作品靈魂仍屬於人類。

龐德

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