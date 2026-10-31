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林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

白霜降臨

陳安利╱亞特蘭大
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暮秋已近溫差明

夜間水氣凝結冰

草木生機逐凋零

寒冬將至時節情

調整身心習俗經

進補滋養保暖並

登高賞菊康健行

潤肺養胃福安進

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一洲焦點／以色列巴西大選、期中選舉前瞻、中國AI泡沫破滅？

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