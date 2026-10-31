AI摘要 文章摘要整理： 文章圍繞胡春華缺席重要活動後的去向猜測，結合中共近年清洗與派系鬥爭，分析其前途仍受高層政治變局左右。

10月22日胡春華缺席一個他應該出席的重要活動，他在公眾面前消失了，全球華人 都問胡春華去哪兒？

近幾年中共 政治圈裏消失人物太多了，有的是被中紀委帶走雙開；有的幾個月後公布原因貪汙腐化；有的違法亂紀、濫權瀆職；有的政治欠忠誠，不尊重黨中央領導人；有的退休 了十年還要揪出來一舖清袋。單以黨中央委員及候補委員二十大以來就有86人被清除，令出席今屆五中全會人數少了四分之一，場面冷清，特別軍隊方面剩下少得可憐以個位計的上將。

中共黨內派系複雜，毛澤東就說過「黨內宗派，千奇百怪」。他自己就是處理黨內各山頭的高手，將來自五湖四海的部下管得頭頭是道。

但當今聖上要下屬對自己絕對忠誠，用人別具一格，只憑個人的喜好去提拔，選擇助手都是清一色性格相近的人物，容不下更多治國良才，其中有些還是忠誠的廢物。

說起團派，指的就是在胡耀邦在延安當小鬼隊抗日時慢慢培養出來新一代革命隊伍，他們年輕較有文化，出身寒微沒有父蔭優勢，但具有較強工作能力，為人清亷又肯挨苦。後來有些成為黨國領導人，如胡錦濤、李源潮、令計劃和胡春華等。他們年輕時接受過團的培訓，踏上政途後巳融合在體制內，團派成不了一個政治派系。

胡春華黨內歷練完整，由西藏基層出發，當過河南、廣東大省一把手，出任國務院副總理，政治局委員，為官清廉，政績不錯，被胡錦濤列為儲君太子來培養。習大人主政後胡春華表現得小心翼翼，沒有二心，理應在政協副主席位上安全著陸。如今缺席長征90周年紀念活動，在五中全會的身分仍然不明朗，更引起大家的猜測。有的認為他生病缺席，有的說他正籌備熱身當總書記，更多人估計他最後還是當異己被整肅。

看走勢習近平可以仍在健康不佳情況下勉強在二十一大中獲連任，但也存在一些難以預料的變數。中共鄧小平三上三落最後還能當上第三代領袖，誰知道胡春華最後會否在變幻莫測的中共政局中，應驗了春華秋實之說。