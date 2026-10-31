假律師、惡律師皆川普人選

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評川普用人偏重親信與外貌，任命假律師與惡律師擔任要職，顯示其在人事選擇上欠缺專業與品德考量。

期中選舉指日可待，川普 的部屬問題層出不窮。從其中可以探視川普如何用人、其標準為何。

最令人矚目、也為媒體笑料不斷，就是上位五天就被炒魷魚的白宮 新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia） 。第一次穿著漂漂亮亮主持記者會短至14分鐘，其中8分鐘吹捧川普。問題是她還需要照著草稿唸，同時把自己的先生及總統名稱混淆不清。回答問題也只挑選三位保守派記者的發問。扎卡里亞除了欠缺表達能力外，自稱為執照律師，而連律師執照考試都未曾通過。

川普在之後被問及扎卡里亞是否具有律師執照，川普無法回答。當然，白宮新聞秘書並不需要律師執照，但是為了提高自己身價謊稱自己為律師則是違法，可見川普根本就沒有在雇用前查她的資歷；只要金髮、身材好、在其為新聞秘書之前是個挺川的媒體人就能適用。

另一位被白宮遣散的員工為有執照的真律師季伏爾（Kimberly Guilfoyle），她與川普長子小川普 同居了六年但未完婚。她一直挑撥小川普的新婚妻子是非，據報導小川普不能再忍受，要求老爸把這一位問題女士「外放」離開美國越遠越好；任命為美國駐希臘的領事，即使她毫無外交經驗。

季伏爾缺少外交經驗可以邊上班邊學習，但是代表美國，外交官起碼的操守必須維持。這位過去川普未過門之「遠親」穿著暴露、經常泡在夜總會、花錢如流水：除了拿外交經費自用之外，積欠的信用卡債高達十萬美元。花樣就出在這裡：她要求川普的一位金主替她還債，條件就是她會給這位金主從川普那裏拿到好處。

殊不知這位金主沒有跟隨她「利益衝突」的不法行為，一夕爆料後，媒體口述筆伐使川普騎虎難下，馬上勸她自動辭職，但是為時已晚，即使川普在媒體上稱讚她的能力也沒有人會相信。

雇用一位自稱有執照的假律師為白宮新聞秘書及一位行為不檢的惡律師為美國駐希臘大使，川普用人不當可見一斑！筆者認為：如果美國總統不能選賢與能，而只會使用親信、以美貌取人，要美國不走下坡也難。