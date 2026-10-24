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特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

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美中法均面臨選舉壓力

馬櫻╱加州
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AI摘要

文章摘要整理：

文章指出法國學校資源不足引爆全國騷亂，美中兩國也同時面臨選舉與權力考驗，顯示主要民主與威權政體都在承受內外壓力。

法國近日引起全國暴動浪潮，是由學生不滿教學經費不足，校舍陳舊，課室漏水，小班制因教師不足每班學生增加到35位，夏季課窒無冷氣，課室高溫影響學習情緒。教師不足又引發學生無法正常上課，學生失去平時考核的成績而影響升大學和就業的機會。學生騷動由罷課開始，並得到家長的支持，罷課上街示威很快由小城市擴展到全國。

別有用心的極端左派分子介入陸續升級，壞分子及恐怖分子的加入，升級為巴黎放火搶劫。法國警力嚴重不足，亂局中總統馬克宏還要去觀賞加拿大天后歌星席琳狄翁演出，接著又到波灣國家作四天訪問，忽視洶湧而來的危機，引致動亂局面一發不可收拾，不得不採取宵禁措施。還有七個月後的法國總統大選，對馬克宏的考驗還在後頭。歐洲主要國家均受大量移民遷入，經濟負擔重，引發社會治安問題，煩惱陸續而來。

中共五中全會10月26日召開，習近平健康欠佳全球皆知，又無明確的接班人。全會將增補30多位中央委員名額及兩名政治局委員，為中共21大作準備。五中全會前黨內鬥爭特別激烈，強調從嚴治黨的決定，10月29日五中全會結束後便可在硝煙中看到中共人事變動的端倪。

川普總統同樣要接受即將到來的11月3日美國期中選舉，決定共和黨能否繼續保持參眾兩院多數席位，任何一院失守或者兩院都輸的話，都給川普施政帶來更多掣肘。

川普近期諸事不順，俄烏戰爭停不了，互相轟炸電廠、煉油廠等能源設施。川普在戰爭最後關頭時竟然放棄對俄國經濟制裁，向普亭購買柴油，引起澤倫斯基不滿，令川普有烏克蘭需要一個新總統的言論。伊朗局勢仍然膠著，看來未能在短時間解決，美國長期大軍壓境，等待中多少影響士氣和引起補給問題。

美國社會面臨高通膨，汽油價格居高不下，委內瑞拉石油的輸出沒能降低國內油價，帶動百物騰貴，人工成本增加，民生百貨和食物餐飲均受影響，人民生活未能得到改善。現實生活的威脅，降低川普民意的支持度。

新的白宮首席發言人上任才五天，連名字都未記得便宣布下台，感到巨頭間有未能團結一致氣氛。不過川普的反共和鐵腕趕絕犯罪非法移民絕不手軟，值得歐洲特別是法國借鑑。

民主、自由、博愛是自由世界的精髓，法國紅白藍三色旗要永遠飄揚，美國獨立宣言和人權宣言長存於世。希望川普順利跨越期中選舉，繼續完成讓美國再偉大的大業。

精華 FAQ

  • 文章指出，動亂最初源於學生不滿教育經費不足、校舍老舊、課室漏水及師資短缺，導致上課品質下降，進而以罷課和示威擴散到全國。

  • 由於極端左派分子、壞分子與恐怖分子介入，抗議升級為巴黎縱火搶劫；再加上警力不足、總統外訪未及時處理，局勢惡化到不得不實施宵禁。

  • 美國方面，川普要面對期中選舉與通膨、能源和外交難題；中共則在五中全會前後面臨權力鬥爭與接班疑慮，兩者都承受高度政治壓力。

罷課 馬克宏 加拿大

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