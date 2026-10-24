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蔣萬安能保家、保黨、保台嗎？

筆征╱洛杉磯
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以質疑口吻檢視蔣萬安的政治表現，認為他在蔣家、國民黨與台海議題上過於沉默，並指出其連任之路將面臨沈伯洋帶來的強烈挑戰。

現任台北市長蔣萬安，從姓章改成姓蔣，認祖歸宗，蔣萬安應該深明其中意義，政治運動中必須負起保家保黨及保台的使命，責任重大。但是，蔣萬安從政以來，由立委到市長，立場一直保持不沾鍋的超然，謹言慎行，不見有縱橫捭闔氣勢。如此恭順謙遜而不顯鬥爭，能保家保黨及保台嗎？

一直以來，對於政治批評蔣介石及蔣經國等事，蔣萬安不作反駁，以沉默作為化解，似乎欠缺保衛蔣家精神。對於國民黨內部組織鬆散、四分五裂及宗旨混亂等，蔣萬安視若無睹，默不表態，似乎事不關己，欠缺保衛國民黨精神。至於中共戰艦、戰機時常侵門踏戶，如何保衛中華民國台灣等事，蔣萬安始終沒有明確表態，閃避敏感問題，沒有蔣介石與蔣經國的堅定保台態度。

改姓後的蔣萬安，從立委到台北市長，形象年輕清廉，言行舉止溫和中庸，加上蔣家餘蔭庇護，政治路上一帆風順。但台灣入民當家作主後，在自由民主政治體制下，威權特權等政治喪失溫床，人民眼睛雪亮，大家追求公正平等權利。於是，只求無過而不求積極表現的蔣萬安，日益滿足不了人民的需求，必須面對有風則起浪的前景。

今天，蔣萬安在尋求台北市長連任路上，面對代表民進黨立委沈伯洋出來競爭，兩人各方面條件都旗鼓相當。蔣萬安代表政治舊勢力，沈伯洋卻代表政治新勢力，這兩股政治勢力的碰撞，激發出來的力量，迸發出來的火花，對台灣影響深遠，顯示台灣前景光明。

 面對沈伯洋掀起的洶湧澎湃洋流，蔣萬安是否具有保家保黨保台的能力，不是一經測驗就會露出端倪嗎？

精華 FAQ

  • 文章核心是在質疑蔣萬安是否具備「保家、保黨、保台」的能力，認為他雖然形象溫和、謹慎，但面對家族、政黨與國安議題時，缺乏明確而積極的政治作為。

  • 作者認為蔣萬安對於外界批評蔣介石、蔣經國，以及國民黨內部鬆散與混亂等問題，多半選擇沉默或迴避，因而被解讀為欠缺保衛蔣家與國民黨的精神。

  • 文章將沈伯洋描述為代表政治新勢力的對手，與代表舊勢力的蔣萬安形成對照，認為兩人競爭不僅是選戰，也象徵台灣新舊政治力量的碰撞與檢驗。

蔣萬安 蔣經國 國民黨

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