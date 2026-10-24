AI摘要 文章摘要整理： 文章批評川普為解決柴油短缺而考慮豁免對俄制裁，對俄烏立場反覆失序，並主張唯有期中選舉才能制衡其毫無原則的作為。

「豁免制裁俄挨轟，川改口未定案」為10月19日世界日報大標題。川普 期望俄羅斯 能釋出由於美伊戰爭造成的柴油短缺，因此「化敵為友」欲豁免對俄由於侵略烏克蘭 的經濟制裁。他的作法引起眾怒，由外交部長魯比歐滅火，謂豁免制裁俄仍未定案。

俄烏戰爭仍未有停戰現象，烏克蘭得不到其友邦美國的軍武援助例如長程飛彈，而用自製的無人機已經使俄防不勝防，摧毀了不少俄的產油設施。川普曾大言不慚謂其在上位後，幾個星期內就能使俄烏停戰，而目前毫無著落。除了不願幫助烏克蘭自衛之外，還希望烏克蘭停止對俄的石油設施攻擊，好讓俄的石油能夠生產及出口，尤其是在美國急需在貨物運輸上使用的柴油，以避免通貨膨脹，由於油價繼續高漲，對期中選舉不利。

俄羅斯與烏克蘭，孰為敵誰為友？在川普眼裡則視情況而定。換言之，任何情況對美國有利，就可以搖身一變化敵為友。無怪前國務卿季辛吉經常引用的句子「與美國為敵很危險，與美國為友則會致命」，川普執政為一實例：不顧原則出爾反爾，為美國敵人或是朋友皆不妥，促使美國在國際上孤立，前途堪虞。

如何力挽狂瀾，促使美國不再陷入深淵？筆者認為只有期中選舉，把對川普施政錯誤視而不見的共和黨國會席次轉到在野黨；唯有「政黨輪替」才能夠及時改正及阻止川普繼續其毫無原則不顧一切的作為，美國前途才能有一線曙光！