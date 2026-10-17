AI摘要 文章摘要整理： 文章先回顧台灣在2026亞運的亮眼成績，再描述賴清德於總統府歡迎運動員的互動，並以山巔之城、民主防衛與社福政策勾勒台灣願景。

中華民國 在2026亞運會取得5塊金牌，17銀33銅，總獎牌55塊，排名第五。特別是傅兆玄的跳高和王冠閎的蝶泳都是體育運動中核心項目，女子網球雙打包辦金牌和銀牌，屬世界級的好成績。

雙十國慶前，總統府舉行歡迎參加亞運的運動員和職員的盛會。賴清德 總統講話親切感人，賴清德說看現場轉播時特別緊張，原來賴清德也是個體育迷，尤其喜愛棒球，也有他自己心儀的運動員，隨口可以說出許多台灣運動員的名字。環顧禮堂看不到一把椅子，賴清德講話完畢走下台與運動員站在一起，繼續聽取運動部長、各專項協會及運動員發言。賴清德還親手示範泡製在此次亞運大受運動員歡迎特別配方珍珠奶茶。最後賴清德囑咐以後出席總統府活動無需太早進場，像今次活動上午9:30開始，要大家提早兩個小時到達久等，為此賴清德親自向大家道歉。賴清德是民選總統，置身人民群眾在情理之中，與我們常見其他共產領袖作風大相逕庭。

賴清德雙十國慶大會的發言提出了山巔之城、地上鹽和路上光理論，初聽摸不著頭腦。原來賴清德借用基督教聖經登山寶訓教義，說明台灣在全球迅速變動的時代，勇敢打造山巔之城，經濟亮麗，人民生活安定。全台上半年經濟增長14.15%，全年估計突破11%，GDP人均收入達4萬5322美元。賴清德宣布明年起0到18歲每人每月領取5000元生育教育補助佥，國人每年發一萬元紅利分享，老農每人每年再加一萬元，讓大家共享經濟成果。台灣有全民醫療保健，政府實現對國民生活改善的承諾，尤其著重在青年就業住房和婦女育嬰方面，給予更多幫助。

30年前台灣完成民主轉型，一人一票直選總統，實現政黨輪替，開創自由民主新道路。為保衛民主自由法制及普世價值觀，增加國防預算，維持台海和平，成為國際社會認可穩定勢力。與對岸交流不自我矮化，不去主動挑釁，強調武力不能凌駕規則。新形勢下台灣更受到國際社會的歡迎。

矗立在台灣海峽的寶島，群山護國，有美麗的天地線，也有穩固的根基。台海兩岸對等存在，互不隸屬，台灣的前途只能由2300萬同胞自己決定，與中共無關。賴清德高瞻遠矚，在山之巔，帶領人民前進，讓人民維護良知，是守衛和平的鹽。同時也代表真理和正義，看清事實，在黑暗中找到溫暖的光。

美國FBI高調捉拿在西雅圖拍攝賴清德總統公子居家生活資料的中共間諜，外交上表態樂見台海兩岸和平相處。賴清德心有靈犀，今次不講孔墨儒道，而以聖經教義來闡述，表示中國傳統精神與資本主義自由世界精髓一脈相通。