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反對五角大廈直播死刑

薛永康╱托倫斯
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AI摘要

文章摘要整理：

本文反對五角大廈直播死刑，主張死囚既已受罰，不應再讓大眾觀看血腥處決，否則只會加深暴力、傷害兒童並違背人道精神。

距今幾乎是100年前，在肯塔基州河畔的公共場所兩萬民眾聚集，目睹一位非裔因姦殺白人婦女，當眾執行吊刑。那是「民智未開」種族歧視嚴重的時代，死刑公開示眾在群眾叫好聲下，死囚在絞刑台上結束了生命。

死刑是否應廢除？在美國因州而異。目前在德州及佛州執行的數量居冠，但都是在死刑室內執行，除了少數媒體、死囚家人或是被害人家屬隔牆觀看，不再將死刑公開示眾。原因為何？

筆者認為，死囚已經得到懲罰，無必要讓大眾再沉湎於仇恨，看到受刑人慘痛死狀一睹為快。這也就是執行死刑的方法一直在改進，避免受刑人在執行時受到痛苦，從吊刑轉到煤氣室、電椅，目前使用最多的為毒劑注射，而仍未能保證受刑人能在短時間內失去痛覺結束生命，而是在痛苦掙扎。例如最近在田納西州死囚Christa Pike在注射之後仍然甦醒，過去也不乏這種行刑失敗的例子。

今年12月3日五角大廈將直播死刑，回教徒死囚哈桑（ Nidal Malik Hassn）槍殺13人、傷了數十人被判死刑。可以想像：執行時他的頭部將被蒙住，胸部掛上射擊目標標誌，面對一組軍隊的槍手、數槍齊發，這也就是在二戰結束後槍斃戰犯、萬人空巷目睹的實況。

二戰結束已經80年，戰爭是殘酷的，可了解當時群眾在現場看到處死戰犯，以解其心頭之恨！但是在21世紀的今天，大眾有何理由觀看死刑？國防部長赫塞斯認為公開處刑能夠使如Hassn一般的回教暴徒膽寒，有「殺一儆百」的作用。請問部長有曾聽說過：回教暴徒身懐炸彈為了達到任務把自己引爆的事件？對自己血肉橫飛都在所不惜，難道還會懼怕在刑場上飛向自己的那幾顆子彈？

既然死刑其「以儆效尤」的作用無效，讓大眾目睹死囚在眾槍齊發之後血肉淋淋又有何意義？只會嚇壞兒童、助長殺氣及暴力風氣，減少人類與生俱有的慈悲心，與崇尚人道主義的潮流背道而馳。我們譴責五角大廈不合人道的作法，媒體不能助紂為虐，應該拒絕直播死刑！

精華 FAQ

  • 作者認為死囚已經受到法律懲罰，沒有必要再讓社會沉湎於仇恨與血腥觀感。公開直播只會滿足旁觀者的獵奇心理，並可能助長暴力風氣。

  • 文章指出，從吊刑、煤氣室、電椅到毒劑注射，行刑方式不斷改進，目的就是減少受刑痛苦並避免公開示眾，顯示制度已朝更人道方向發展。

  • 作者認為以公開處決嚇阻恐怖分子效果有限，因為自殺式暴徒本就不畏死亡；相反地，直播只會嚇壞兒童、增添殺氣，與人道主義背道而馳。

五角大廈 死刑 肯塔基州

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