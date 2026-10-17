橋梁與高牆 淺談新詩

AI摘要 文章摘要整理： 本文透過師生對話辯論新詩的難易與價值，既肯定文學求變的必要，也批評新詩過度晦澀、形成專家壟斷與封閉圈層。

我的微積分班有幾位中文程度很不錯的學生，他們喜歡在吃午餐的時間到我的教室閒聊。一次，我聽到他們討論新詩。「我讀新詩時感覺很挫折。」「不會呀，《鄉愁》不就很好理解嗎？」

「我也非常喜歡這首詩，但這位大師後來改變了風格，提倡結構複雜、意象跳躍、帶有西化語法的格調，引導了目前這種風氣。」

「現在到處都是這類新詩，我想你落後了。」他們一直爭執，最後來到我的桌邊要我給意見。

我説：「我就以數學的邏輯和自然的規律來剖析吧。物極必反，唐詩達到鼎盛後，沒有人能逾越前人的造詣，只有另闢蹊徑，改為長短句，也就是詞，宋詞發展到高峰後，又演變成元曲。新詩就是在這規律中應運而生，當白話詩難以突破時，只有求變。」

我還沒說完，一位學生搶著說：「求變也不能打破常規的語法，把動詞當名詞用，把一句折斷成幾行，句子變成半洋半中式，有些詩把生僻的詞藻堆砌成幾何形，都快成為外星人的標誌了。」

一個學生附和：「我讀到一篇有關新詩的研究論文，說那是在捕捉一種瞬間的狀態、跳躍性的意象，表達後現代的焦慮，還冠冕堂皇說成意象深刻、內斂、知性、張力、前衛。」

一個學生不以為然：「也許是我們的層次不夠吧。」「對，很多讀者不敢說看不懂，怕被譏為鑑賞力不足，所以變成詩人只寫給詩人看。」另一個學生接腔：「我認為老嫗能解的並不一定膚淺，新詩運用了那些莫名其妙、不知所云、需要解碼破譯的辭藻，更像是沒有謎底的迷語。讀詩，從情感共鳴變成了智力遊戲。」

其中一個學生一針見血說出問題癥結，她的觀察入微令我震撼。她有條不紊娓娓道來：「當新詩變成了天書，導讀者就充當了祭司的角色，由評論家、資深詩人或學界人士擔任。難懂，所以解釋權永遠握在專家手裡。師承、同門或派系關係形成一種文化權力的分配。評審者錄取符合自己品味格調的作品，而被錄取的人為了回報或站穩腳跟，會進一步模仿、吹捧這種風格，形成封閉的文化專屬圈。令人擔心的是，語文原本是訓練學生溝通的工具，但國文教科書裡卻把這些句法顛三倒四、掐頭去尾的捧為經典。」

他們七嘴八舌，我插不上話。上課的鈴聲響了，他們臨走前，我把他們的意見總結：「你可以把詩作為溝通橋梁，使作者與讀者之間產生共鳴。你也可以把詩作為圍堵高牆，自說自話、自我陶醉。你們各抒己見，都有道理，我沒資格談論新詩的優劣，還是等你們上大學後，請教你們的文學系教授吧。」