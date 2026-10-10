彎彎的月亮 送別劉歡

AI摘要 文章摘要整理： 文章以劉歡逝世為引，回顧《彎彎的月亮》的抒情意境、珠江水鄉記憶與演唱特色，並提及其死因是股骨頭缺血性壞死。

中國音樂教育推動者、著名歌唱家劉歡中秋 節當天魂歸天國，在名曲「彎彎的月亮」伴同下送走63歲的他，死因乃股骨頭缺血性壞死，不是特別難纒的癌症 ，欠缺的是及時處理。

聽聽「彎彎的月亮」簡潔抒情反覆吟頌歌詞：

遙遠的夜空，有一個彎彎的月亮，

彎彎的月亮下面，是那彎彎的小橋，

小橋的旁邊，有一條彎彎的小船，

彎彎的小船悠悠，是那童年的阿嬌 。

像民歌像童謠，滲透難以融解的深情，將惆悵帶進心裡，讓眼淚引入胸膛。月亮是故鄉，小船是童年，彎彎帶走的是時間，阿嬌卻永留在記憶中。

我沒有音樂修養，唱起歌來五音不全，但「彎彎的月亮」一曲卻震撼我心靈。典型水鄉的帶著濃濃的南國之風，激起對珠江三角州的戀情。想到廣州西關和畔塘，那裏有條小涌通向珠江名叫荔枝灣，小河上有斑駁顏色的小艇，垂吊下來的彩色的小燈泡伴着嬌俏的船娘，艇上還可喝到香噴噴如假包換的艇仔粥。頭頂上有河邊伸展出來的荔枝樹遮擋陽光，小舟划到寬濶的珠江前便調頭而返，剛好是個把小時舒閒的行程。

童年曾隨父親返中山故鄉掃墓，傍晚登上一艘兩層沒有動力平底的大木船，船尾插滿五顏六色彩旗，俗稱花尾渡，靠一艘小型機動船拖動。離開碼頭時航道較窄，小船緊泊花尾渡一齊併肩起航，廣州話「拍拖」一詞起源於此。到正常航道後小輪用條纜繩拖着花尾渡徐徐而行，人躺在靜靜的船艙沒有機器聲音的煩擾。夜色中前面小輪煙囪不斷冒出小火點，像星星點綴黑夜的長空，岸邊的婆娑樹影隨之擺動起舞，水鄉的美令人窒息。半夜經過容奇鎭，月色下起落貨的吆呼喊聲，又是另一種場景。還未天亮船已到悄悄停在石歧岸邊，船員用木桶提取珠江水給我們漱口洗臉，然後我跟父親到岸邊茶樓嘆粵式點心。

「彎彎的月亮」由生於廣州的李海鷹作詞作曲，他在珠江黃埔水鄉長大，月色作陪伴，水聲樹影裏孕育出來特有的音調，靠的不是濃墨重彩，平淡自然中迸發出藝術魅力。幾組彎彎魔幻聲中激爆隱藏多年心中情，「彎彎的月亮」像是我們尋找多年終能重聚身邊的戀人。

劉歡是「彎彎的月亮」最佳的演唱人，呂方也不錯。呂方有兩個版本，但那個經文藝包裝的粵語版，蛻變成香港流行的時代曲，失掉了珍貴水鄉坭土味，還是劉歡雋永的音調最迷人。

月亮、河水小橋都是彎彎的，時間過去了，一切都從未改變，最為人牽掛的還是那個謎一般的阿嬌。