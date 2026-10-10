10月驚奇 美台迎來新關係

AI摘要 文章摘要整理： 文章以10月1日至4日的事件串連兩岸與美台互動，描述台灣在東沙執法、蔡英文訪美、鳳凰城台灣社區擴張，以及FBI逮捕中共特務等情節，強調美台關係升溫。

10月1日，兩岸都沒閒著。北京天安門 廣場群眾爭看升旗禮。領袖圍繞英雄烈士紀念碑獻花圈。現場風很大，吹到軍人軍帽差點甩掉。晚上大會堂舉行國慶晚宴，只看到每桌都配有黑衣人在座，居高臨下拍下照片，每席都配有一顆黑芝麻，掩壓喜慶應有的大紅，欠缺節日歡樂的氣氛。

是日守衛東沙島國土的中華民國 海巡署雲林艦，前後三次廣播警告越界操作的「金鯊號」等兩艘中共 漁船，一艘識趣地開走了。「金鯊號」沒反應更未聽話離開。這次雲林艦動真格，先開動水砲向空作30秒示警，然後直射金鯊號駕駛室。「金鯊號」見勢不妙，想要逃走偏偏失去動力。雲林艦派出小艇前往觀察，未發現傷員又應要求提供35份熱食，最後將「金鯊號」拖離東沙海域。海巡署守海有責，有硬又有軟，執法時又顧及同胞情誼。

前總統蔡英文應邀前往舊金山史丹福大學演講，並在美進行九天的訪問。受到當地僑胞熱烈歡迎，美國國務院給予前總統特殊安全維護禮遇。這次訪台讓美國人民對台灣有重新的認識。與當年李登輝訪問南美待遇大不同，那時李屬過境性質，指定停留口岸，亦不能接受記者訪問。

中華民國在美國亞利桑納州鳯凰城設立第14個經文辦事處，台積電計劃在該地投資第二個晶片廠。目前當地已招聘500名台灣員工，隨之家屬移民遷入，並迎來嬰兒潮，建成活躍的台灣社區。美國訂購軍事防禦武器和五角大廈軍事顧問陸續到來，顯示美台關係空前親密，不受中共影響。兩架F16加強版戰機日內已飛扺台灣，還有64架繼續付運。

10月4日FBI在洛杉磯機場逮捕中共特務張婉瑩，這位打著南加州橙縣成功地產經紀身分，原來負有搜集中華民國賴清德長公子資料的間諜任務，張奉命前往西雅圖拍下賴清德長子居所、汽車及日常活動資料交給中共。張婉瑩沒有公布自己中共代理人身分，在張登上往上海班機前在洛杉磯國際機場被FBI逮捕，張被扣上手銬照片登在大刊上，警告在美國替中共執行長臂管轄的人士將會被繩之於法，入獄刑滿後撤銷美籍驅離美國。