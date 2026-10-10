AI摘要 文章摘要整理： 本文反對刪除聯邦雙語教育，主張孩子越早學習母語與英語越有利，並指出雙語教育能促進融入社會、理解文化與提升認知能力。

依據9月26日洛杉磯 時報，川普總統欲將以「英語為唯一語言」（English only）取代聯邦支付的雙語教育制度，又名為Head Start Program。刪除雙語教育將會影響到全美29萬其母語為「非英語」學童，失去學習母語的機會。在加州 三分之二的學童目前接受雙語教育。雙語在此是指英文以及來自世界各地移民 使用的母語。

世界日報5月4日報導：前聯邦教育部副助理部長兼雙語司司長張曼君（Marina Tse）指出，教育是國家最大的投資之一，雙語教育對學生的成長至關重要。她強調，學習母語例如中文應該從小開始，愈年輕學習語言愈容易，雙語教育有助於孩子理解多元文化。她鼓勵家長為孩子創造學習語言的機會，這將成為他們一生中的寶貴財富。

張女士言之有理，不論學習中文、英文或是其他母語，學習語言愈早愈易。目前的雙語教育命名為Head Start Program，顧名思義就是一個「搶先起步」的計畫，學童從小就應該開始學習母語及英語。

學習母語及英語可先從認識生字開始，然後基本句型，會話、文法、修辭等循序漸進，到了某種程度後，老師可以無需翻譯而完全使用母語或是英語教學，學生也能夠聽懂及了解。所以開始學習母語及英語必須要雙語老師。

學習雙語有何好處呢？筆者認為：對於移民來美的學童為例，愈早學會英文愈能儘早入境隨俗融入社會，習慣一個陌生的環境。對於之後入學、交友或是就業都有利。在另一方面，學習母語的益處為如張女士所說，可幫助了解多元文化，有助於了解自己家鄉的文化與父母的用心，把良好的習俗傳承下去。

雙語教育的益處不勝枚舉，張女士在以上已提及。洛時也根據調查指出不少使用雙語的民眾，在社會上有傲人的成就。雙語教育為不同族裔之間溝通的橋梁之外，語言專家認為：在認知上，可增強記憶力及解決困難的能力。在不同族裔之間的文化交流上，有助於彼此之間的了解。在社交上，增加友誼及互助。不論川普刪除雙語教育的動機為何，我們支持維護雙語教育。