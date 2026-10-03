語言自卑 還是文明的高度？

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，外國人用中文點餐常被過度稱讚，背後反映的是對中文主體性的忽視與長期文化自卑；作者主張應以平常心看待中文，展現自然的語言自信。

每次看到這樣的場景，我心裡總有一種說不出的感覺：一位外國人走進北京一家餐館，用普通話點餐：「老闆，來一碗炸醬麵。」老闆立刻眼睛一亮，連聲稱讚：「哇，你中文說得真好！」

乍看之下，這是一種友善與熱情，但仔細想想，這句話背後其實隱藏著一種微妙的心理：外國人會說中文，似乎是一件值得驚奇的大事。問題就在於，為什麼會覺得驚奇？

因為在很多人的潛意識裡，中文並不是一種具有天然主體地位的世界語言，而更像是一門「冷門技能」。外國人願意學中文，彷彿是一種紆尊降貴，因此值得特別讚美。這種反應看似客氣，其實透露出一種不易察覺的文化自卑。更有意思的是，有些外國人的中文其實只屬普通水準，甚至結結巴巴，卻依然能換來一片驚嘆與掌聲。

反過來想，如果一名中國人在紐約用不流利的英文點餐，美國服務員大多只會耐心聽完，很少有人激動稱讚。因為在美國，說英文原本就是一件再自然不過的事。

同樣情況，在法國、日本 也很常見。法國人堅持說法語，日本人堅持說日語，即使懂英文，也未必主動切換。

反觀中文，其實完全有資格擁有同樣的自信。中文是世界上歷史最悠久、使用人口最多的語言之一，背後承載著數千年的文明積澱。現代漢語在情感表達、哲學思維與文字凝練方面，也具有獨特魅力。

然而，100多年來，近代中國曾長期處於被動挨打的局面。西方列強帶來的不只是軍事與經濟上的衝擊，也在許多人心中留下深層陰影：洋人代表先進，西方代表強大。

有人認為，稱讚外國人中文說得好，只是一種禮貌與鼓勵。但真正的尊重，不是把中文當成一項稀奇的才藝，而是把它視為一種正常、自然的溝通工具。當一名外國人努力用中文交流時，最好的回應，其實就是自然地用中文與他對話，而不是立刻切換成英文，或不停驚呼「太厲害了」。

今天的中國，已是世界重要經濟體，北京、上海等城市吸引大量外國人工作、生活，中文也成為越來越多人主動學習的語言。這樣的時代背景下，我們更需要一種平靜而自然的語言自信。