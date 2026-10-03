我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

熊貓成為政治寵物

馬櫻╱加州
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

文章以川習會為背景，諷刺美中領袖各取所需、場面熱鬧卻內容空泛，並借熊貓租借與歸還的往事，批評熊貓被政治化與外交化。

川習會看似隆重氣氛友好，實際是個兩個領袖間互相見面的派對，場面舖得夠大，但草草收場。尤其第三天到檔案舘，要習近平爬38級樓梯看獨立宣言和美國憲法，真是開玩笑，難怪十分鐘完事。街頭上反習遊行示威，高音喇叭反習口號飄入白宮，刺痛獨裁者的心肺。

機場及白宮上最先進的轟炸機及戰鬥機呼嘶而過，空氣爆裂聲足以嚇破強人的耳膜。宴會上唱出人民的歌聲，還有白頭鷹雕刻禮物是川普夫婦的創意，川普那句「希望禮物在北京找到它的位置」這句話勝過千言萬語。

北京回敬的是兩隻租借給亞特蘭大的熊貓。熊貓是瀕臨絕種珍貴動物，只因嬌生慣養生殖能力低，急需改變熊貓適應大自然能力，國家建立熊貓棲息培育基地來應對。美國動物園需付每年付給百萬美元熊貓租借金，要建冷氣房安置牠們，搜集箭竹給牠們作飼料。貴族化的飬養，熊貓離天然更遠，違背放歸大地的初衷。令人更加不滿的是給熊貓黑白分明身軀加添政治色彩。

1972年尼克森總統訪華，美中建交，中共贈送華盛頓動物園一對可愛的熊貓。80年代後，多對熊貓租借到加州聖地牙哥和亞特蘭大動物園，肩負培育任務。亞特蘭大先後繁殖七隻崽，按規定這些在美國誕下小熊貓均屬中方所有，成長後必須交還中國。

隨著美中關係的變化，美國動物園的熊貓受到逼遷壓力，2024前後華盛頓、亞特蘭大和聖地牙哥熊貓失蹤了，都被打發回家鄉去了。

2024年開始，美中關係緩和，兩隻租借的熊貓重回加州聖地牙哥動物園，10月華盛頓又回來兩隻。2026年9月習到訪美國之後，兩隻叫「平平」和「福雙」抵阿特蘭大，「福雙」這名字叫起來拗口，為什麼一隻不改名為「圓圓」？

川習會主題無新意，都是各取所需。川普面對11月期中選舉，習近平要取四連任，兩大領袖都要爭取民意。既然彼此見面無新意，媒體只好找些花邊新聞去報導，於是小道消息變成熱門話題。熊貓也成了大新聞，大家意識到熊貓的政治份量，忘記了牠是瀕臨滅種的珍貴生物，放歸大自然才是最好的歸宿。

精華 FAQ

  • 文章認為川習會表面隆重友好，實際像一場政治派對，鋪陳很大卻草草結束，顯示雙方雖有互動，但會談本身缺乏實質新意與深度成果。

  • 因為熊貓不只是動物保育對象，也被美中用來傳遞外交訊號，從贈送、租借到歸還都帶有政治意味，讓原本珍貴的物種被賦予象徵性用途。

  • 作者認為熊貓外交雖能吸引媒體與民意，但不應掩蓋牠們是瀕危動物的事實；真正重要的是改善棲地、繁殖與放歸自然，而不是把牠們當政治道具。

寵物 川習會 白宮

上一則

川普禁媒體進白宮 司法能解嗎？

下一則

語言自卑 還是文明的高度？

延伸閱讀

習送美大禮 熊貓平平、福雙已在路上 美砸600萬美元升級場館迎貴客

習送美大禮 熊貓平平、福雙已在路上 美砸600萬美元升級場館迎貴客
熊貓回來了 平平、福雙抵亞特蘭大

熊貓回來了 平平、福雙抵亞特蘭大
川習會／川普讚美中「偉大友誼」 習近平期許「良性競爭」

川習會／川普讚美中「偉大友誼」 習近平期許「良性競爭」
中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友

中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／白宮AI峰會決定了什麼？共和黨選情危險？

2026-09-30 14:33

川習握手後 真正的競爭才正要開始

2026-09-28 02:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／美中外熱內冷、白宮取消3媒體採訪證 誰獲益？

2026-09-25 16:43

一條紅毯的外交成本與收益

2026-10-01 02:00

格陵蘭新安全協議 重回冷戰安防架構

2026-09-29 02:00

國宴不見中企CEO其實無關緊要

2026-09-30 02:00

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味