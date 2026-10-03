AI摘要 文章摘要整理： 文章以川習會為背景，諷刺美中領袖各取所需、場面熱鬧卻內容空泛，並借熊貓租借與歸還的往事，批評熊貓被政治化與外交化。

川習會 看似隆重氣氛友好，實際是個兩個領袖間互相見面的派對，場面舖得夠大，但草草收場。尤其第三天到檔案舘，要習近平爬38級樓梯看獨立宣言和美國憲法，真是開玩笑，難怪十分鐘完事。街頭上反習遊行示威，高音喇叭反習口號飄入白宮 ，刺痛獨裁者的心肺。

機場及白宮上最先進的轟炸機及戰鬥機呼嘶而過，空氣爆裂聲足以嚇破強人的耳膜。宴會上唱出人民的歌聲，還有白頭鷹雕刻禮物是川普夫婦的創意，川普那句「希望禮物在北京找到它的位置」這句話勝過千言萬語。

北京回敬的是兩隻租借給亞特蘭大的熊貓。熊貓是瀕臨絕種珍貴動物，只因嬌生慣養生殖能力低，急需改變熊貓適應大自然能力，國家建立熊貓棲息培育基地來應對。美國動物園需付每年付給百萬美元熊貓租借金，要建冷氣房安置牠們，搜集箭竹給牠們作飼料。貴族化的飬養，熊貓離天然更遠，違背放歸大地的初衷。令人更加不滿的是給熊貓黑白分明身軀加添政治色彩。

1972年尼克森總統訪華，美中建交，中共贈送華盛頓動物園一對可愛的熊貓。80年代後，多對熊貓租借到加州聖地牙哥和亞特蘭大動物園，肩負培育任務。亞特蘭大先後繁殖七隻崽，按規定這些在美國誕下小熊貓均屬中方所有，成長後必須交還中國。

隨著美中關係的變化，美國動物園的熊貓受到逼遷壓力，2024前後華盛頓、亞特蘭大和聖地牙哥熊貓失蹤了，都被打發回家鄉去了。

2024年開始，美中關係緩和，兩隻租借的熊貓重回加州聖地牙哥動物園，10月華盛頓又回來兩隻。2026年9月習到訪美國之後，兩隻叫「平平」和「福雙」抵阿特蘭大，「福雙」這名字叫起來拗口，為什麼一隻不改名為「圓圓」？

川習會主題無新意，都是各取所需。川普面對11月期中選舉，習近平要取四連任，兩大領袖都要爭取民意。既然彼此見面無新意，媒體只好找些花邊新聞去報導，於是小道消息變成熱門話題。熊貓也成了大新聞，大家意識到熊貓的政治份量，忘記了牠是瀕臨滅種的珍貴生物，放歸大自然才是最好的歸宿。