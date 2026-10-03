樂見習近平邀美青訪中

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為習近平邀請美國青年訪中，結合熊貓外交與文化交流，有助讓外界「眼見為憑」，進一步緩和中美緊張並增進相互理解。

川習會 圓滿落幕，中美兩國是否獲益，目前眾說紛紜。在討論人工智能、稀土、關稅、台獨等議題之外，筆者認為習近平 訪美可視為一個好聚好散之破冰之旅，有助緩解兩國之間緊張氣氛。

習近平也非空手訪美，兩隻大熊貓也已抵美。仍然記得幾年前聖地牙哥動物園的保護員，含淚目送兩隻租借到期的熊貓返中，其依依不捨之情令人鼻酸。

除了熊貓外交，習近平9月24日在白宮 也提供了一個交換學生的計劃，歡迎美國年輕人訪中，今後5年總數可達十萬人，其目的為推動中美之間的文化交流。

推動文化交流的前提為被訪國需具備一個完全開放的社會，無遮掩也無禁地，觀光客及外籍學生可以無限制到處閒逛；繁華地區或是簡陋村落皆在眼下一覽無遺，也可與任何人溝通。在社會開放的方面，中國已經做到。

筆者認為習近平也可能藉此交換學生「眼見為憑」的方式，讓外界看到真正的中國，而非聽從反中媒體以訛傳訛醜化中國，在美國不少政客譴責中共虐待少數民族為一例，而這些政客從未踏上中國領土去考證，遑論了解事實真相！

交換學生的計劃也許沒有上述的政治意圖，只是「一石二鳥」，不論學生或是政客，只需踏上中國土地就能夠對中國得到進一步的認識以澄清誤導。而歡迎美國學生訪中的主要目的是文化交流，方法是用眼睛看、耳朵聽，在實地觀察下獨立思考：從中國方面，美國是否可以學到需要改進的地方？反之亦然，中國短缺的項目，美國是否可以提供？「知己知彼」截長補短之外，了解及互動可以增加美中友誼，對雙方皆有助益。在此預祝習近平邀請美青訪中，一切順利。.