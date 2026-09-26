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比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

給足面子 寸土不讓

馬櫻╱加州
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川普給足來訪的習近平面子，親自到機場迎接習伉儷國事訪問，一掃習在印度受到窩囊氣。看來習也會給川普還個大禮包，川普所要的都得到應有的滿足，可能連以前他認為有難度的黎智英問題，這次說不定都得到較好的解決。表面上川習互稱是好兄弟，但骨子裡川普反共立場可是寸土不讓。

川普大可以趁著全球領袖出席聯合國大會機會，設法叫停俄烏戰爭。為解決伊朗軍事衝突，不排除會見伊朗總統。若川普短期內解決海灣油國運輸問題。在川普調停下，令世界和平出現曙光，那麼川普離獲得本年度諾貝爾和平獎不遠矣。

美國強大軍事力量是川普威力的泉源，五角大樓新式武器不斷露臉，美國太空軍成功保衛太空的安全，中國一顆間諜衛星解體為47碎件，是否涉及外部人為的干預，心照不宣耐人尋味。

美國經濟發展勢頭好，關稅政策令稅收增加。各國均樂意在美國投資設廠，先進晶片製造，造船、鋼鐵冶煉、先進精密儀器等紛紛進駐美國。中國波音飛機大額訂單、F-35隱形戰機銷往沙地阿拉伯等，都是美國手中緊握的硬實力。還有豐富稳定能源供應，給美國帶來豐厚利潤。

經川普、丹麥和當地格陵蘭政府三方討論，已作出一致性的決議，永久准許美國在格陵蘭部署大型軍事設施、空軍及太空基地，沒有終止期。美國可限制任何外國勢力進入或敏感性的投資。美國可以與丹麥及格陵蘭政府對礦產稀土共同合作開發。川普表示美國全力保護格陵蘭。丹麥總理和格陵蘭政府領導人在網路發佈聲明，指出恊議確保和強化格陵蘭、丹麥王國、美國和西方聯盟的安全，而不會損害丹麥和格陵蘭的主權。川普最初提及要進入格陵蘭，被視為天方夜譚，豈料川普真的像個魔術師，迅間顯露點石成金的本領。

川普正主導世界這個大棋局，令習近平乖乖坐下來接受談判，舉手投足間指點江山，成為名符其實世界級領袖。

精華 FAQ

  • 內文形容川普親自到機場迎接習近平，給足對方面子，並認為雙方表面上互稱好兄弟、實際上各有盤算，川普仍維持強硬的反共立場。

  • 文章指出川普可趁聯合國大會機會推動俄烏停戰，也可能會見伊朗總統並處理海灣油國運輸問題，若多項衝突獲得緩解，便可能接近諾貝爾和平獎。

  • 內文強調美國軍力、太空防衛、經濟投資與能源供應都很強，甚至連格陵蘭軍事設施與稀土合作都能推進，藉此塑造川普主導世界局勢的形象。

伊朗 川普 印度

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