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從南方口音到費城腔

穀冰子╱加州
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內唐亞胡（Ben Netanyahu）7月在白宮與川普閉門舉行了「最好的對話之一」。若回看他人生的兩段美國緣，1956和1963年兩度隨父母移居到費城郊區，分讀小學與高中並加入辯論隊，就會明白他語言的「黃金十年」在美國，留給他一個最寶貴的資本的：一口帶明顯費城尾韻的美式英語而不是希伯來腔的英文。也因此，他能在聯合國力辯群雄、多次登上國會山莊，2011年獲29次、2024年更獲50多次起立鼓掌，美國人把他當成「費城來的自己人」。

1967年高中畢業，他「單程」機票回以色列，加入最精銳的總參偵察營，五年特種兵生涯，多次負傷。

1972年底，他第二次赴美，進入MIT讀建築等科系。贖罪日戰爭爆發，果斷休學回國參戰，戰後返校，在1975年2月拿下建築學士，又在1976年6月拿下史隆管理學院碩士。

若走建築師之路，他大概是留在波士頓，商談的對象大多是開發商及縣市議員或縣市長；州長可能是他看不到的天花板；想見在白宮的總統大慨只能看電視，過的會是「冰般」清徹的生活。

1976年大哥約納坦（Yoni）在舉世睹目的恩德培（Entebbe）一役陣亡，成為國家英雄。此刻建築師的生涯跟著關上，他放棄冰路，跳進「火路」，從此註定他冰火二重天的一生。

回國後履歷加速：1984年任駐聯合國大使，1988年當選議員，1996年首任總理。從雷根到拜登、川普，打過交道的白宮主人橫跨八任，見的是各國元首及內閣，這是一般建築師終身觸不到的圈子。

留在美國，他是講費城口音的專業建築師；回到以色列，他是講同樣口音卻要在戰爭與和平間抉擇的總理。

這讓我想起了久違的1943年，蔣宋美齡在美國國會那四分鐘長的傳奇掌聲。那一口帶著衛斯理文學底子的高深詞彙、典雅用字，加上喬治亞南方腔，美國人一聽就知道，來了個非一般層次的自己人，那份親切，換來了「排華法案」的廢除、駝峰航線的物資，和最後落在日本的兩顆核彈，結束了中國人八年的苦難。那場戰爭，中國付出了600萬軍民的生命。

80多年後，兩岸三地有多少的留學生在美國讀名校、得過國家大獎。有幾個會在關鍵年齡，買一張單程機票回去，把一口美國腔換成無數次掌聲，與幾代人的安居樂業？同樣的歷史性人物，會不會就在我們中間？且拭目以待。

精華 FAQ

  • 他幼年在費城郊區求學，練出自然美式英語與費城口音，讓他在美國政壇與國際場合更具親和力，後來也更能在聯合國與國會上爭取支持。

  • 文章指出，若留在美國當建築師，他大概只會在波士頓與開發商、地方首長打交道，難以接觸白宮與各國元首，也不會成為以色列總理。

  • 作者借蔣宋美齡帶南方腔的高級英語與震撼掌聲，說明口音、文化資本與美國認同感能放大政治影響力，並引出當代留學生是否願意回鄉承擔的提問。

費城 內唐亞胡 白宮

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