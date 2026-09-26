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捍衛新聞自由

薛永康╱托倫斯
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根據9月20日世界日報：總統川普以「媒體製造假新聞」為由，禁止CNN、MS NOW 及 Politico 三家媒體記者進入白宮採訪。

「無人高於法律之上」美國可自傲的就是遵守這個規則：憲法第一條修正案為維護個人及媒體言論自由等，這個法令上至總統下至平民皆需遵守。言論可包括辯論、不同意的意見、挖掘及尋找真實情況等。

但是言論自由並非絕對，而有限制。例如，使用言論鼓動暴力及威脅、組織以及從事不法行為、侵害智慧產權、危害國家安全等的言論則不在憲法保護之內。法院會公正評判言論自由的限制，儘量避免不必要的審查制度（censorship）。

這三台是否播報如川普聲稱的假新聞？假定有，這些假新聞有犯到上述的不法行為嗎？答案是沒有。再者，川普毫無證據指控這三台有報導假新聞。反之，川普在上一任敗選給拜登之後，用言論鼓動暴徒攻擊國會阻礙拜登上任，川普的作為則是不在言論自由的保護範圍之內。

川普為何阻擋這三台記者進入白宮採訪新聞？因為這些記者不懼權勢，應該發問就問，如對川普的發言質疑則追根究底，川普在無法自圓其說之下惱羞成怒下不了台。例如過去CBS的60分鐘節目在錄影時，川普被資深主持人Lesley Stahi問倒而憤怒離席，為川普不能面對媒體質問的實例。

電視機前的美國民眾都希望獲得所有事情的真相，例如美伊戰爭、通貨膨脹、油價高漲等問題，為一國元首的川普必須回答大家關心的議題，有無勇氣承認自己失職不論，而非憤怒地阻止記者發言，把他們擋在白宮門外。

目前三家媒體已發出強硬聲明，直指川普違反憲法修正案，申言將採取法律行動，捍衛新聞自由。為了美國全民獲得不被川普遮掩的信息，寄望審理案件的法官能夠明察秋毫捍衛媒體的言論自由，讓這三台媒體的記者重返白宮，完成他們就事論事報導實況的使命！

精華 FAQ

  • 內文指出，川普以「媒體製造假新聞」為由，將3家媒體記者擋在白宮門外；作者認為這並無證據支持，反而是川普不願面對尖銳提問。

  • 文章認為言論自由受第一修正案保障，但並非絕對；若言論涉及鼓動暴力、威脅、從事不法、侵害智慧財產或危害國家安全，便不在保護範圍內。

  • 作者希望法院明察秋毫，認定川普阻擋媒體採訪違反憲法精神，並支持3家媒體透過法律行動捍衛新聞自由，讓記者重返白宮採訪。

白宮 世界日報 川普

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