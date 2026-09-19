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川普和習近平 誰的麻煩較大

南生╱蒙特利公園市
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川普共和黨中期選舉動員大會上，發表兩個小時的長篇激勵講話，豪氣地宣布因經濟好景，要給成年國民每人發放5000元作紅利。商業部長隨即解釋，指出這筆1兆2000億天文數字支付非來自納稅人，川普白金卡計畫已有10萬人參加，每人投資500萭，已有5000億，加上政府關稅和各項投資收益，實際上是可行的。經濟上紅利全民分享，對川普11月中期選舉十分有利，是否在參眾兩院能順利通過，此乃後話。

副總統范斯動員會上另番講話，則從民族大義並以四個孩子的身分，號召全民保衛美國民主自由制度和國家至上價值觀，讓美國人能夠在平安撫育孩子，將罪犯關進監獄，杜絕蠶食社會的非法入境者，令激進分子遠離我們。范斯年輕，有學識和見地，為人處事穩重得體，是川善好搭檔，共和黨可靠接班人。

習近平9月起將密集出訪，目的為9月24日見川普前熱身。可是到訪埃及時初露疲態。G20峰會一人難擋其他19個。到印度與莫迪相見巳疲態畢露，會議期間兩次反常舉動受莫迪總理關注，最後習連晚宴都以健康為由缺席。習一連串外交活動，未見應有氣勢，在印度更連番失誤，如此狀態如何迎戰十天後強手川普。10月中共五中全會，習面臨更多困難，人事上難以控制的變數，習能否過關難以預料 。

川普也有難題，伊朗海道仍然無法安全通航，胡塞蠢蠢欲動，搞到另一輸油航道不安全。中東地區美軍基地受襲，三美軍人陣亡，多架戰機受損。川普調停俄烏戰爭仍未出現和平曙光。美國內通膨沒能解決，油價不降反升等，都成為川普贏得中期選舉和共和黨能否繼續執政的絆腳石。

比較下來，習近平遇到的麻煩較川普大，川普勢頭好，看到希望。而習近平無論在執政及個人健康上都處在下風。

精華 FAQ

  • 川普宣布將在經濟好景下，向每位成年國民發放5000元紅利，藉此強化民眾支持與選舉動員效果，並為11月中期選舉爭取更有利的政治氣勢。

  • 文章指出習近平9月起密集出訪，但在埃及與印度都顯露疲態，甚至在印度會議中出現反常舉動，最後還以健康為由缺席晚宴，顯示其狀態不佳。

  • 作者認為習近平的麻煩比川普更大，因為他不僅在執政上面臨人事變數，個人健康也受質疑；相較之下，川普雖有外部與內政難題，整體仍較有希望。

習近平 川普 共和黨

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