對於「人工智慧 」AI，推動及反對大有人在；反對者認為AI浪費水電資源而且取代人工造成失業危機等問題。在社交媒體上，不乏自認為專家者發出對現職人士將被AI取代的警告，以及對高中畢業生挑選大學科系的勸告，不願面對AI而唯恐避之不及。

十種建議被AI取代的職位之一為會計師。筆者在20多年前在會計師事務所任職期間，會計作業早已自動化，在電腦上打進主要的數據，所有的報表及分析都會自動出來，鉛筆及計算機都沒有用過，請問現今的AI還需要做什麼，如何取代？對於其他工作將被AI取代的建議，只可作為參考，不需照單全收。

至於這些專家給高中畢業生大學選系的建議也毫無根據。這些專家預測選某些科系畢業後的收入不佳，不值得投入。而且認為個人興趣不再重要，完全要注重「錢」途。很難想像朝九晚五愁眉苦臉，為了薪水而去上沒有興趣的班會是什麼滋味？

要保住自己的工作，就需要知道如何使用AI，促使事半功倍。至於選系，筆者認為自己的興趣仍然很重要，因為行行出狀元，只要自己有創造力，對雇主能夠提出自己會對公司提供任何助益，即使自己本行與公司作業沒有直接關聯，雇主也會考慮。

無疑地，AI對就業市場會有些衝擊，但是不需懼怕，有一句名言「如果你不能打敗他們，就加入他們」。AI為不可阻擋的潮流，與AI共存為生存之道。