中英香港 聯合聲明中最重要的是香港實行資本主義制度，確保民主法治實施。鄧小平當面保證香港一國兩制原則，50年不變。

董建華 出任首屆行政長官，中共 看中他的愛國商人家庭背景，與中共有良好關係，是位得到港人信賴的領袖。

董建華上任後，香港即受到亞洲金融危機和疫症的影響，總理朱鎔基全力支持特區政府度過難關。中央和香港均保持彼此尊重合作態度，除了軍事和外交上香港政經局勢確是受到一國兩制健的保護。

時任政務司陳方安生照樣批准支聯會每年在維園舉行六四燭光晚會。政府公眾場地容許法輪功租用搞活動。

早已存在的中銀集團、華潤、中旅社和招商局四大中資機構能夠繼續擴張業務，國內各政府部門官員來往、資金和科技人才輸入均受到嚴格限制。

一國兩制實行中仍有種種暗潮湧動，律政司在實行基本法過程中放棄應有釋法權而交由中央人大釋法，失去香港司法應有的話語權，損害香港司法獨立的重要原則。

保安司葉劉淑儀強行推出23條國安立法，受到市民反對，50萬人上街和平示威。葉劉主動辭去保安司長。董建華管治威信下降，無法完成中央使命，動搖了中央對董建華信心，老董被逼以腳痛健康為由辭職下台。

中共讓曾䕃權繼任特首，嘗試以公務員治港以替代首任愛國商人治港。任內重用許仕仁及唐英年等精英，暫時穩定了香港局面。但中央港澳辦和西環中聯辦漸漸拋頭露面，增強中方政治的影響力，力圖消減遺留下來的港英的影響。最後還利用曾貪圖小利的缺點佈下陷阱，令曾蔭權受到謀私利指控而入獄，到曾上訴成功判無罪時已刑滿出獄，令曾餘生背上無形政治陰影。

中共乾脆撕破臉孔，任命地下黨員梁振英出任第三屆特首，他上任第一件事是拜會西環中聯辦，擺出奴才相，他和第四屆特首林鄭月娥都是忘記一國兩制，只按中央指示辦事，尤其林鄭送中條例，放棄司法管轄權，大開中門迎共送共。

香港面臨人事大洗牌，中方人士出任政府高官，擔任港大校長和港交所負責人、教育局長由原來左派中學校長蔡若蓮出任，大力推行母語教學和愛國主義教育。各類人才及大批中國移民進入香港，由原來搶購奶粉進而分享港人資源，入住公屋，改造港人思想面貌。

現屆李家超成公安治港，以國安法打壓新聞媒體，封鎖異議聲音，將民主派人士全關進監獄，法治精神蕩然無存，令香港由一個亞洲金融中心和全球航運樞紐變成大亞灣區內一個普通城市。

董建華走了，過去以為董是個愛國但平庸的特首，豈料繼位者一蟹不如一蟹，董建華成為執行一國兩制的悲劇角色，香港人竟然懷念起董伯伯來了。