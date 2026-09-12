勿與友邦加拿大反目成仇

「與美國為敵很危險，而與美國為友會致命」為前國務卿季辛吉 引用的警世名言。美國只需指認對方如伊朗 為敵，即欲動武使之就範。無疑地，與美國為敵的確很危險。但是與美國為友的加拿大 ，是否會致命？

「與美國為友會致命」是根據美國的歷史以及慣例：其外交政策可依照重新訂立的目標及利益隨時改變，友邦可搖身一變為敵人、過去的敵人可成為友邦。美軍不顧後果撤離其友邦越南以致淪陷為一實例。在此可先瞭解美加兩國在經貿上的互動以及加拿大的反應，才決定季辛吉的警告是否言過其實。

美國為加拿大出口貨物的最大市場。加拿大8.8% 的就業人口達180萬人，從事出口到美國的產品工作。2025-26 兩國貿易總額為5500美元。其中價值200億美元的加拿大貨品，將承受川普訂下高達50%關稅。到目前為止，關稅對加拿大的就業市場以及對美國的通貨膨脹等方面有何種程度的影響，仍是未知數。

美加兩國不設防的邊境長達5525英里。加拿大一向視美國為友，但是川普狂妄自大化友為敵；欲將加拿大納入為美國第51州、徵收某些加拿大物品進口關稅50%、已把安大略湖改名為美國湖。即使如此，加拿大的下場並非如被美國拋棄的友邦越南，因為加拿大總理瞭解川普朝令夕改，缺乏「可信性」不能為友之外，同時也加徵美國貨入加拿大的報復性關稅，以其人之道還治其人之身！

筆者深信川普發起的關稅貿易戰絕無贏家，只會孤立美國；貿易夥伴將會另謀出路。筆者認為：川普需停止貿易戰與各國和平互動，各盡所能各取所需。獨立作業在國際貿易的潮流中已不太可能。而且切勿與友邦如加拿大反目成仇，否則眾目睽睽之下徒增反美仇美氣氛，紛紛與美斷絕經貿往來。如果川普繼續欲所欲為，最終致命的並非如季辛吉所言與美為友的國家，而是由他帶領咎由自取的美國。