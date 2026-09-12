中國網壇 3朵金花綻放

中國女子網球好手鄭欽文 在取得2024年澳洲 公開賽亞軍和巴黎奧運 冠軍後養傷兩年，今秋再戰美國網球公開賽，愈戰愈勇連闖4關，進入前8強。

傷後復出的鄭欽文，球風依舊強悍有力，底線抽擊力度強，強勁的發球能直接得分。以往韌性不夠弱點得到改善，第3輪與美國好手凱斯角力，決勝第3盤輸至0:5面臨出局之危，但能咬緊牙關，一分一分地連追7分，絕境翻盤，淘汰對手凱斯，贏得法拉盛阿殊球場觀眾一致的讚揚。至今鄭進入8強，全球排名已由121大幅提升到52，獎金也逐輪加碼，看來今年鄭欽文美網戰績能更上一層樓。

網球是一個極著重個人努力又需國際合作體育活動，通過頻密比賽積累分數，為取得全球排名的好成績，球員身後有個由教練、陪練、體能訓練師、技術分析師、經紀人和商業合作夥伴组成的團隊支持，是一種最具合拍性和國際性的體育運動。

回到2000年代，李娜是一朶成功的中國女網金花，取得2011年法國公開賽和2014年澳洲公開賽冠軍，全球排名第二，是女網國際比賽歷史中成績最佳的中國運動員。李娜身體條件不如鄭欽文，但勝在技術更全面，而且個性開朗談話極具個人魅力，在場內與任教練的丈夫互動對話，幽默得引人發笑，是對受傳媒歡迎的夫妻檔。李娜退休後回到家鄉武漢創立網球學校，為中國培訓網球運動員。李娜是國家體制中謀求外向單飛的成功例子。同期活躍在國際網壇的中國選手還有鄭潔、彭帥和晏紫等，其中彭帥與中共高官緋聞引起人們的遐想。

別忘記1980年中國頭號女網球手胡娜，她前往美國比賽，當年中國體壇實行國家嚴格管理體制，胡娜為求更好的發展，離開所住美國酒店投奔自由。中國官方眼中胡娜外逃是件不可原諒嚴重政治事件，立刻向美方提出嚴正抗議，斷言此事有礙美中體育文化交流，鄧小平也發出要嚴肅處理胡娜事件的重話。

中方還故意提到胡娜受全國上下關懷，甚至有機會與高官一齊練球，還舉出北京副市長萬里是胡娜的球友為例子。中方的思維正與美國人觀點相反，此點正好說明胡娜受到官方的控制，有違胡個人心願，令美國人更支持胡娜的出走。胡娜父母都是喜愛網球運動，自小就受到網球貴族式運動薰陶，想打好網球，但發展路上受到政治的影響，成長受到限制，令這朶金花過早凋零。

三朶女網金花處於不同年代，命運也大不相同，也看到中國體壇的變遷和各朶金花特有的傳奇。