川習會談 恐雷聲大雨點小

尼泊爾 西藏吉隆口岸發生冰雪泥石流慘劇後，中方好像慢了半拍，強調搶修塌方公路，沒有即時派出救援直升機第一時間搶救人。第二天才派出兩架直升機勘察地形及制訂救災規畫。李强總理在災區外圍作蜻蜓點水式視察。救援隊舉著紅旗操正步出現鏡頭前，儀式感十足。還有炊事班開爐切菜備餐的報導，全沒緊張救災氣氛。災區傷亡數字沒有更新，失蹤名單也沒有公布。對在國外出席國際會議的習近平 全力救災指示執行不力。

反而小國尼泊爾動員兩萬多名消警人員救災，直升機出動500多架次 ，救出1100多位災民，死亡、失蹤人口名單天天更新，事發9日後還從隧道中救出4名水電站工人，其中一人是華人。美國駐港領事館先後9次向中共 查問美國旅行人士在西藏吉隆出入境行蹤及目前狀況，都得不到滿意的答覆。

習近平9月開始密集出訪，先到吉爾吉斯出席上海合作組織峰會，再訪埃及和印度。9月24日在華府與川普會談是場重頭戲，主要議題是經濟。今次應該由財長協助川普應對，掣出美元結算系統之劍，制裁中方違規金融機構。還有美方情報部門有計畫公布中共權貴海外財富資料，還會繼續公開新冠肺炎的傳播真相追究經濟賠償等。

訪美對習近平是個考驗，其健康曾引人憂慮。早前中風傳說似乎真有其事，外訪時從專機經舷梯步落地面，習舉步維艱，要靠著夫人彭麗媛扶持小心翼翼走下來，老態鏡頭連央視也不敢直播。北京放聲氣說習要帶400位國內工商大咖同行訪美，力促美國大量購買中國貨。中共地方財政陷入資金短缺危機，習近平限令兩年內將赤字清零，全國掀起討債清稅潮，引起官場、企業及金融市場的恐慌，加上黨內保守派及紅二代對習的抵抗，五中全會前人事起落變化 ，習近平能否保住領導位置存在變數。

種種跡象看來，美中兩國元首的會談將會是雷聲大雨點小。川普正忙於軍事經濟制裁伊朗，兼顧眼前期中選舉，中國問題重要性相對降低，也就談不上有什麼急切的重要議題了。外交上處理俄烏戰爭也是川普目前工作重點，正安排與普享、澤倫斯基三方會談。國內最重要的是11月期中選舉，面對日漸下降民意滿意度，川普要保住參眾兩院席位，降低國內通貨膨脹，盡早及時降低油價，改善民生。

美中談判看來是雷聲大雨點小，既然是好朋友來應約，川普姑且應酬一下。習近平只停美國一天，是表示誠意，順便做個樣子給人民看。