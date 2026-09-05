崇敬大自然 不要驚動山江

這次尼泊爾 西藏邊界吉隆口岸受冰雪泥石流衝擊，由5200公尺高處直擊1800公尺山下河谷處，時速185公里，一座中方出入聯檢大樓、停車場和幾百位工作人員埋葬在泥石流中。尼泊爾單方面公布死亡人數破千，失蹤人數估計達4000人以上，尼泊爾水電局員工就有900多人，此外還有不少前來朝聖外國遊客。黃金救援時間已過，他們生還希望渺茫。

喜瑪拉雅山億萬年前曾經是海底，經長期地殼變遷板塊移動，今成世界屋脊，峰頂有海洋生物的化石。新生代的地型以複雜脆弱見稱，藏人亦視之為不可冒犯的聖地。近期中方積極建設西藏，不斷開闢更多道路，還計畫修建大型水壩和水電站，使用炸藥和動用巨型機械去改變喜瑪拉雅山特有的寧靜。

毛澤東年輕時立下豪言壯志，說與天鬥、與地鬥、與人鬥其樂無窮。毛一生去搞階級鬥爭，中共社會變革和國策都是按此理念而進行的。

毛將失寵手下大將軍彭德懷調任為西線建設總指揮，將軍工產業、核能研究和重型企業建設隱藏在大西北山區內。於是一連串開山闢洞改變大自然面貌運動開始了。

長江三峽成首先研發龐大的工程，毛詩詞中就有「三峽出平湖」語句。經過多年論證，終於由鄧小平拍板興建、在出身水電部門的李鵬總理任內開始動工。規模宏大，涉及巨額投資，引起不少專家學者的反對。三峽議案交由人大表決，反對票177張，664張棄權票，沒按掣的有25人，異議空前罕見。在「萬噸船可直達重慶」、「水力發電可享用每度8分錢廉價電費」遠景引誘下，三峽工程決定上馬。三峽峽區水位由原來約百多公尺升高到175公尺，峽區移民超過百萬，許多歷史名城也因三峽水位提高而埋身江底。宜昌江面攔江大壩終於建成了。三峽工程完工後爭議仍不斷，也容易引發當地地震。

中國工程不少違反大自然規律，如「南水北調」、「西電東調」等。多條跨海大橋建設過程中超長海底隧道興建，影響海洋生態。直徑12公尺機器猛挖山中隧道。重慶巫山機場需剷平7個山頭才建成。貴州有穿越群山峻嶺高達幾百公尺的世紀橋梁。城市廣建摩天大樓及各類大型基建，引起地殼的變動，天津和上海的地平線出現不尋常的沉降，將會出現陸沉可能。狂抽地下水改變地下的結構。還有那個被領導空想設計而成、大而無當的雄安新區。

人類使用大量化學工業產品，建築中狂用破壞大自然的炸藥，加速地球溫度暖化，改變天然生態環境。渺小的人類不應與大自然為敵，要學會崇敬自然，與地球友好共處，不要頻繁去驚動喜瑪拉雅山，雅魯藏布江水力發電站的念頭還是放棄為妙。