川普 第一任總統時，左右還有不少黨內資深的閣員、下屬和顧問作為護欄，雖然個人被兩度彈劾，但國家整體的形象和基本國力還可勉強說「大致無損」。可是經過下台的刺激和那四年中預備捲土重來的處心積慮，設計報復；加上他以甜言蜜語獲得相當選民的支持，使他現在第二任時肆無忌憚，加深其「獨夫」的作風，恣意為所欲為。不到兩年大局失控，使美國在世界上的聲望、實力和國本，都發生了基本性的搖動。

首先川普為了不受有膽識者的阻礙，除了國務卿外，幾乎全部內閣閣員和白宮 下屬都是唯命是從而毫無能力的馬屁蟲；這尤以事關國家安危的國防部長為最。這位從來沒有任何國防事務背景的電視廣播員赫塞斯，居然在川普對共和黨籍參議員的威逼下，得參議院 的通過，掌握世界史上最強軍力的兵符。此後陷入伊朗之戰的困境，而又讓全世界得知美國軍火彈藥可能不繼的秘密，皆此公之賜。

據內部消息，這個伊朗之戰，本來連范斯副總統也勸川普期期以為不可，只是自命「戰爭部長」的赫塞斯，投川普好戰心理；而川普又被以色列總理聳動，貿然和伊朗開戰。結果他們以為以美國世界唯一強國之尊，不出一周可使伊朗就範。誰知伊朗看中美國弱點，除了就近攻擊美國在中東的基地和盟邦外，更發現封鎖荷莫茲海峽，可使美國汽油漲價並波及所有升斗小民的經濟，因此導致戰情一籌莫展，進退維谷，幾乎已達半年之久。

同時他和部屬喜在公開媒體上討論戰情及和敵方較量，而每天的說法不一，充分顯示他對和戰均無策略，反而邀來伊朗對美國堂堂皇皇的六點強硬要求，其中包括要美國此後，不可對伊朗有任何恐嚇威脅及要美國賠償對伊朗造成所有的損失等等。而這個完全沒有經驗的「戰爭部長」似乎從來沒有想到美國用了這許多飛彈和空襲軍火是要補充的；而且精密武器的生產頗需時日。因此如今全世界，包括美國的敵人對手，都知道它的弱點在何；甚至連許多盟邦都人人自危。

其實他有一些施政是很多人支持的，例如遣返非法移民等等。可是在執行上似乎因臨時徵召的部屬缺乏訓練，產生許多危害人權甚至人命的悲劇。限於篇幅，無法詳列他所有的偏差和失誤。總之從他每天做不同(甚至前後矛盾)的宣示來看，他對大局簡直是失控。這對美國及世界都是一個非常危險的局面。同時筆者一生和美國人接觸及寄居美國共80寒暑以來，從來沒有見過美國人如此畏懼上司而作違心之言如川普之左右者，不知這是否為美國沒落的先兆？