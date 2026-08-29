善待美軍航空母艦上官兵

美伊戰爭已經超過六個月，美軍面臨彈藥庫存只剩戰前三分之一的困境，駐守中東的林肯 號航空母艦也不乏問題。

一位在林肯號上的船員自殺跳海獲救。五千多位官兵在艦上超過250 多天，未曾上過岸。加上食物補給失控官兵限食、浴室牆壁潮濕發霉、廁所馬桶不通、廢物焚化爐失效等問題。最難適應莫過於船員擠在甲板下六人一間上下舖無窗的狹窄臥室，看不到外界，難以忍受長期「不見天日」的生活。

是否能夠忍受上述困境見仁見智，必須身歷其境。筆者試舉一實例比較海上及陸地上的軍中生活：1984年筆者在Oceanside市一家64個房間的旅館任經理，此城市為美國海軍陸戰隊Camp Pendleton基地之所在。

旅館住房率為40%，而在周末經常爆滿，90%的住客為來自基地的軍人。筆者好奇詢問周末為何不留在免費的軍營宿舍，而要自付每晚一間60元的旅館？「必須出來透透氣，五天在軍營裡受夠了！」為典型的回答。說實話，這個小城並無引人入勝的娛樂場所讓這些軍人趨之若鶩，但是走出軍營會讓他們感到軍中生活中仍擁有自己的空間。

反觀林肯號航母官兵的困境：長達九個月窩在狹窄的船艙日復一日動彈不得、任務變更以及不確定、上岸日子遙遙無期，加上船上設施故障，造成船員們身心俱疲百般無奈，其痛苦可想而知。與上述在基地周末享受自由的官兵比較，是否天壤之別？

可幸的是駐守在亞洲的航母華盛頓號將駛往中東替代林肯號，後者靠岸的日子指日可待。目前美伊戰爭何時結束仍為未知數，筆者認爲：美軍面臨難以預測的危機，無需再承受不必要的精神壓力，尤其是長期駐守在軍艦上無處可去的官兵 ，應該善待他們給予喘息的空間。