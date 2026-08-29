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川普忙大事 習訪美受冷待

馬櫻／加州
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9月24日習近平來訪美國，中方外交部透露找不到美方合適接頭人，似乎受到不應有的冷待。

中方將美國行程壓縮在一天內完成，9月23日抵美，25日清晨離美。習近平連聯合國大會發言的機會也放過了，這不是中方應有的作風，真有點反常。

北戴河會議後，習近平似乎受到了若干限制，身體反應變得遲緩，調子有所降低，怪不得有人引用毛澤東浪淘沙詞句：「蕭瑟秋風今又是，換了人間」。密鑼緊鼓的的五中全會，各派磨刀霍霍搶地盤，大戲當前，有人落馬，又有新人漏夜趕科場。有人叫高風亮節，新舊交替主動讓賢。江澤民百年冥誕剛落幕，朱鎔基喪禮隨之舉行，令人眼花撩亂應接不暇，猜不透葫蘆中賣什麼藥。

9月15日起中國實行更嚴格出入境管制，口岸海關人員有權當場決定是否批准外遊，隨時可阻止持合法護照人士離境，真的要封關鎖國了。

川普這邊也沒閒着，伊朗戰局打打和和又過一回合。最近川普打的是經濟軍事並舉的組合牌，加強對伊朗經濟的打擊，設定對伊朗石油出口許多限制，推高伊朗通貨膨脹。川普說已經控制荷莫茲海峽，但又不能公開開放通航。美伊開戰近半年，伊朗仍然未見明朗的結局，川普諾言一直沒能實現。

最高法院對郵局通訊投票作出限制的決定，實體投票前要驗證ID，有利共和黨選情。白宮東翼宴會大廳建設工程獲最高法院判決可以繼續動工，川普高興地跑到工地去慰問工程人員。白宮顯得有點寒酸，較大規模宴會只能借用附近希爾頓酒店舉行，上次駐白宮記者主辦周年晚會發生保安漏洞，被獨行鎗手闖入，幾乎鬧出大禍。白宮真的需要有個專用宴會大廳，保證總統宴會百分之百的安全。

11月中期選舉馬上到來，川普主持關稅稅率飄忽不定，變化多端。內閣傳來不團結的雜音，總統對國防部長似乎有微言，女性首席發言人以家事為由辭職。川普愛用公眾傳媒宣示自己意見，顯得有點輕率。身為一國之主，貼文更需慎重。

川普骨子裡反共精神已成議會一致共識，對習近平9月來美訪問，除非習放下身段，否則中方難得想要的結果。

精華 FAQ

  • 內文指出，中方外交部稱找不到美方合適接頭人，且把美國行程壓縮到1天內完成，連聯合國大會發言也放棄，顯示此次訪美安排明顯不同於以往。

  • 文章提到北戴河會議後習近平似受限制，五中全會前各派角力激烈；同時9月15日起中國加強出入境管制，口岸可直接阻止持合法護照者離境，並被解讀為封關鎖國。

  • 文中寫川普同時處理伊朗戰局、關稅與中期選舉，也推動白宮宴會大廳工程，並強調反共立場；因此作者認為，除非習近平放低姿態，否則難以從訪美中取得想要結果。

川普 習近平 江澤民

上一則

美韓軍演縮水的雙重警訊

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