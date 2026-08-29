維園燭光不滅 民主精神長存

1989年6月4日凌晨，中共 動用軍隊坦克向天安門 赤手空拳北京學生開火，正在採訪戈巴契夫訪問北京的全球記者，在長安街發出此屠城暴行震天消息。

香港 支聯會（全名為：香港市民支持愛國民主運動聯合會）副主席李卓人在北京將港人捐出金錢物資交到北京學生手上。李被北京公安扣查，三天後才准離境。

李卓人是香港大學土木工程系畢業生，畢業後投身香港工人運動，組織工會，為工人謀福利，成香港工人運動領袖。立法局議員是李另一身分，他成為香港民主運動的推手和元老級領袖。

鄒幸彤是香港民主運動後起之秀，自幼在母親帶領下出席在香港維多利亞公園舉行紀念六四燭光晚會。她到英國劍橋大學就讀地球物理及地震專業，返港後參加汶川地震科研工作，發現社會中存在許多不合理之處，深感法律在維護民主的重要性，再報讀香港大學法律系，畢業後取得大律師資格，到支聯會任義工，反送中運動時挺身而出任副主席。

2021年李卓人、何俊仁及鄒幸彤連同支聯會被國安法庭檢控煽動顛覆國家政權及反對一黨專政罪名拘押，時間長達五年之久。2026年8月21日開庭審理，三名法官一致裁定罪名成立，11月宣判。

審判當日庭上所見李卓人和鄒幸彤情緒平靜，兩人頻頻以心型手勢微笑向家人示意。鄒以自身為大律師作自辯，為出庭準備文件和自辯材料，在獄中無電腦無桌子設備下，只能靠手寫處理，大量資料舖在地上及床上。囚室內燠熱，汗水滴濕文件。轉移場地時還被獄方羞辱地加上手鐐、腰鏈、腳鐐和腳錬。鄒表示出獄前不會剪髪，當日所見，她長髪過肩，代替入獄前精爽短髪造型。鄒媽媽庭前會見記者，表示社會應讓任何顏色的花都可綻放。

李卓人國安案件已被拘押超過1953天，期間經歷逝母之痛，又錯過女兒的婚禮。他似乎已習慣在獄中生活。學繪畫，給妻寄自畫明信片；原本不喜歡籃球，卻愛上NBA；向法國獄友學習法語，希望多掌一門外語；他沒忘記妻生日，託女兒代購首飾獻上禮物。

支聯會每年六四於維多利亞公園舉辦燭光晚會，政府批准場地使用，散會前大家自覺清理蠟燭等垃圾，保持公園清潔。參加人數最高紀錄超過100萬，會場秩序井然，有救傷車經過，人群自動讓出通道，為和理非活動作出最佳的示範。支聯會如此一個理性民間組織，竟然也成了被告，真叫人摸不著頭腦。

世上有印度聖雄甘地、美國馬丁路德金恩博士、南非曼德拉，波蘭華勒沙和緬甸的翁山蘇姬等。同樣李卓人、鄒幸彤、何俊仁、黎智英和戴耀廷等響噹噹的名字，世人特別是香港人是永遠不會忘記的。