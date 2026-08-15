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當年投書「有病的是媒體」如今陳幸妤多了幽默

孫家瑞／金融分析師（新北市）
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台前總統陳水扁的女兒陳幸妤，近日因離婚一事曝光，時隔多年再次成為了台灣輿論的焦點。陳幸妤身處第一家庭，父親身為總統，想躲在鏡頭外實屬不易；但她從一而終的直白，也讓許多民眾刮目相看。

2008年隨著扁案發生，陳幸妤屢次遭到媒體包圍及騷擾，也曾出現與記者衝突的場景，但她氣歸氣、憤怒歸憤怒，仍然停下腳步一吐為快，最出名的就是那句：「民進黨誰沒有拿過我爸的錢？」

媒體喜歡報導她，是因為其坦白率真、直言不諱，放眼政壇中人，實屬難得。然而在公眾眼中，陳幸妤一直背負「失控」的形象，她的「失控」是她的原罪，但並非她心所願。當時身在第一家庭中，幾乎人人與「扁案」脫離不了干係，她最終獲判無罪確定，光如此就已難能可貴。

媒體曾長期對她緊迫盯人，她無奈投書媒體，以「有病的是媒體不是我」為題，提到「有記者假扮病人的朋友，來診所用針孔偷拍以得到獨家」，其承受多龐大的媒體壓力，可想而知。追本溯源，她的父親違法才是根源，南朝宋順帝的感嘆「但願生生世世，再不生帝王家」，也許是她當時的心情。

20年後，在陳幸妤50歲的時日，在趙建銘名下的「兆福脊椎骨科診所」留下一星Google負評，外界始發現這段近25年婚姻已結束。對比25年前「第一公主」的世紀婚禮，她的離婚竟如此低調。當記者問及為何在此時公開離婚1事，她回應指「製造一點新聞」，又稱「我怕你們（媒體）太無聊」。相比昔日，近20年後的她面對媒體，不但少了失控，甚至多了一絲幽默。

隨著陳水扁總統的卸任及保外就醫好一陣子，陳幸妤早已脫離「公眾人物」的範疇，50歲的陳幸妤也正準備迎來她的人生下半場，中國女人傳統觀念「未嫁從父，出嫁從夫，夫死從子」，但有三個兒子的她卻一直都「從己」。

陳幸妤出身於台灣歷來新聞事件最多的第一家庭，媒體對她褒貶不一，但她一如既往的直白、如今面對鏡頭的自信，在眾多政治人物說著真假話術的當下，無疑給民眾不一樣的感受。

若台灣政治人物都能坦誠實在，少一點虛話、多一點人性，相信「河清海晏」的國家不難，找回最初的良心而已矣。

精華 FAQ

  • 因為她的離婚消息近日曝光，外界才發現她與趙建銘的近25年婚姻已經結束，因此再度成為台灣輿論關注的中心。

  • 文章指出她在扁案期間常遭媒體包圍、騷擾，甚至有假扮病人朋友偷拍的情況，讓她曾投書痛批「有病的是媒體不是我」。

  • 作者認為她如今面對記者不再動輒失控，而是能以「製造一點新聞」等幽默話語回應，顯示她在經歷多年風波後更自信、也更從容。

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